違法販售香港保單 理財作家周怡潔違反保險法遭訴

2019-09-23 11:18 聯合報 記者 聯合報 記者 賴佩璇 ╱即時報導



周怡潔是知名理財作家。 資料照／周怡潔提供 分享 facebook 理財作家周怡潔與丈夫郭益宏，3年前遭大批投資人指控鼓吹投資人在美國底特律買房投資，宣稱房屋皆有裝潢，事後發現房子不但買貴，還詐騙大筆修繕費。檢警搜索夫婦住處查扣大批香港保單，意外查出2人在2016年以前另涉嫌違法販售香港保單，台北地檢署今依違反保險法起訴2人。

至於投資人指控周女、郭及美國「星富」地產負責人郭士彬、唐瑋憶及台灣「星富」仲介郭獻明等5人，招攬赴美買房，以修繕費名目涉嫌詐欺部分，依罪證不足，不起訴5人。

周怡潔出版《小資賺千萬人脈理財術：學會人脈理財讓你加薪百萬》、《不窮忙，年輕夫妻的五堂千萬致富課》書籍，也常舉辦財商講座及相關活動，是知名理財作家。

2016年4月間，有5名任職於軟體業、金融業、教育業的投資人，到北檢控告周怡潔、郭益宏等5人詐欺。從事服務業的洪小姐指控周女時常在臉書上張貼與丈夫出國的合照，利用炫富的方式告訴她們要靠房地產日子才過得好，並在說明會說只要買房投資，每個月就有30萬至40萬元的收入。

她指控，花了13萬美元買房，事後查實價登錄才發現價值只有7萬，且房子根本沒裝潢，漏水等問題一堆，她跟親戚借錢、信貸買房，如今卻背負200多萬元的債務。

擔任工程師的J先生則指控，當初周怡潔說在美國買房是很穩健投資，他花了17萬元買房，實際價值卻只有一半。據他初步了解，至少有十多位工程師受害，房子屋況也很糟，裡面像是廢墟，甚至庭院草皮上還停著一輛車。

5名投資人房子根本沒有裝修，周女等人收修繕費涉嫌詐欺。檢方調查雙方簽定的買房合約項目，認定帳單上欄位除房子裝修費用，還包括管理費用等其他名目，難認有5人詐欺犯意。

此外，向投資人宣稱房子沒有裝修的美國房仲未能來台作證，再加上投資人曾在美國向地產公司提民事訴訟，被法院判決敗訴，無法證明房屋沒修繕費用，認定5人詐欺罪證不足。

但檢方偵辦期間，搜索周怡潔、郭益宏住處，當場查扣大批香港保單及合約，查出周、郭在推薦買房投資期間，未經主管機關核准，帶民眾赴香港簽約，涉違法販售境外保單，今依違反保險法起訴2人。