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影／6車連環追撞8人輕重傷 國2往機場大塞車

陸最近網管超嚴 連官媒也哀號…都是為了這件事

60歲婦遭詐欲匯款 女警制止她反被咬傷

2019-09-23 10:46聯合報 記者白錫鏗╱即時報導

60歲陳姓婦人疑遭詐騙，去年至銀行欲匯款至境外，經員警勸阻竟情緒失控以頭部衝撞櫃檯，並咬傷王姓女警員的左手，經警方提告，陳婦辯先遭警方攻擊，又噴她辣椒水，她才咬警一口，但法官勘驗監視器畫面，查出警方並無攻擊陳婦、也無噴辣椒水，而是抱住陳婦防止她自殘，台中地院依妨害公務罪將她判處拘役20日，緩刑2年。

陳婦坦承欲匯款給她在印尼的配偶，但銀行行員報警，警方到場後她咬傷王姓女警員，但否認妨害公務犯行，辯稱，「我要匯款給在印尼先生醫藥費，是行員偷偷報警，我一時情緒失控當場崩潰，就倒了下來，警方到場後攻擊我，又噴我辣椒水，我看不到，才出於自衛才咬了拉扯我的人一口」。 

王姓女警員證稱，「我到銀行時，發現陳婦疑似遭詐騙，欲匯款美金1500元至國外，向陳婦了解情形，過程中陳婦情緒激動以頭部衝撞銀行櫃檯，為避免陳婦自殘，就阻止陳婦自傷行為，未料陳婦竟以口咬我的左手腕，造成我受傷」。

法官當庭勘驗監視器畫面，查出是陳婦先以頭部衝撞櫃檯，王姓女警員趨前制止，即遭陳婦咬傷，並非是陳婦先遭警方攻擊，又遭警方噴辣椒水，才動口咬女警員，認定陳婦供詞不實，不足採信。

判決書指出，陳婦於去年11月26日下午，在台中市北區國泰世華商業銀行健行分行內，因不滿行員、該分行廖姓主管、及獲報到場的王姓警員勸阻她匯款至境外，並告訴她可能遭詐騙，一時情緒失控，以頭部衝撞櫃檯。

王姓女警員見狀，為阻止陳婦自殘行為，乃自後方抱住陳婦，未料竟遭陳婦以口咬傷王姓女警員的左手，致王姓女警員左手受傷。經台中市警二分局報請台中地檢署檢察官偵查起訴。

60歲陳姓婦人疑遭詐騙，去年至銀行欲匯款至境外，經員警勸阻竟情緒失控以頭部衝撞櫃...
60歲陳姓婦人疑遭詐騙，去年至銀行欲匯款至境外，經員警勸阻竟情緒失控以頭部衝撞櫃檯，並咬傷王姓女警員的左手，台中地院依妨害公務罪將她判處拘役20日，緩刑2年。 圖／本報資料照
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詐騙妨害公務印尼

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