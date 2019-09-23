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台中有人烤狗吃？動保處說疑似像山羌將查明

2019-09-23 00:43聯合報 記者游振昇╱即時報導

網友昨天在臉書PO照片說， 在台中市梧棲區看到有人疑似烤狗肉吃，已通報台中市動保處，動保處表示，有看到臉書的照片，但不確定是狗或山羌等動物，今天將派人到現場查看。

網友PO臉書說，他看到梧棲區有一間檳榔攤前，一名男子疑似在烤狗肉吃，他拍的照片有看到動物的頭部， 他認為是狗照片，PO上臉書後很多網友認為應該是保育類的山羌。

台中市動保處表示，依照片還很難判定是什麼動物，今天將會同警方到現場查看，如果是保育類山羌，將依野生動物保護法追查， 如果是狗，將可移動保法查辦。

台中市梧棲區有網友說看到有人烤狗肉吃。圖/取自臉書沙鹿之美
台中市梧棲區有網友說看到有人烤狗肉吃。圖/取自臉書沙鹿之美
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