台中有人烤狗吃？動保處說疑似像山羌將查明

2019-09-23 00:43 聯合報 記者 聯合報 記者 游振昇 ╱即時報導



網友昨天在臉書PO照片說， 在台中市梧棲區看到有人疑似烤狗肉吃，已通報台中市動保處，動保處表示，有看到臉書的照片，但不確定是狗或山羌等動物，今天將派人到現場查看。

網友PO臉書說，他看到梧棲區有一間檳榔攤前，一名男子疑似在烤狗肉吃，他拍的照片有看到動物的頭部， 他認為是狗照片，PO上臉書後很多網友認為應該是保育類的山羌。