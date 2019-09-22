檢警環聯繫平台奏效 橫山警緝獲不肖業者傾倒廢棄物

2019-09-22 13:38 聯合報 記者 聯合報 記者 郭政芬 ╱即時報導



新竹縣政府警察局橫山分局近日破獲不肖業者違法在芎林傾倒大量廢棄物，在警察局長黃家琦的領軍下，利用新竹檢、警、環聯繫平臺機制，在現場遭棄置垃圾袋內文件中找到蛛絲馬跡，並調閱可疑車輛來程、去程軌跡等監視器畫面輔助下，經過過濾比對，終於鎖定曾姓業者及余姓共犯涉嫌重大，陸續責成行為人到案後說明，依廢棄物清理法移送究辦。

警方指出，余姓男子為省錢而吃上官司，不惜將自家中要清除的大量家庭一般廢棄物，委託由未領有合法執照的曾姓業者，載運至芎林鄉一帶棄置。隨即遭橫山分局芎林所員警於線上巡邏積極查覺，立即啟動及通報新竹檢、警、環聯繫平臺機制展開調查，並報請新竹地方檢察署許檢察官大偉的指揮。

警方說，各單位各司其職分工合作的從現場大量一般廢棄物中，逐一抽絲剝繭找尋事證，從遭棄置垃圾袋內文件及調閱可疑車輛來程、去程軌跡等監視器畫面輔助下，找尋可疑犯罪跡象。經過濾比對，分析近百輛可能載運廢棄物車輛後，終於鎖定曾姓業者及余姓共犯涉嫌重大，陸續責成行為人到案後說明，依廢棄物清理法移送究辦。