檢警環聯繫平台奏效 橫山警緝獲不肖業者傾倒廢棄物
新竹縣政府警察局橫山分局近日破獲不肖業者違法在芎林傾倒大量廢棄物，在警察局長黃家琦的領軍下，利用新竹檢、警、環聯繫平臺機制，在現場遭棄置垃圾袋內文件中找到蛛絲馬跡，並調閱可疑車輛來程、去程軌跡等監視器畫面輔助下，經過過濾比對，終於鎖定曾姓業者及余姓共犯涉嫌重大，陸續責成行為人到案後說明，依廢棄物清理法移送究辦。
警方指出，余姓男子為省錢而吃上官司，不惜將自家中要清除的大量家庭一般廢棄物，委託由未領有合法執照的曾姓業者，載運至芎林鄉一帶棄置。隨即遭橫山分局芎林所員警於線上巡邏積極查覺，立即啟動及通報新竹檢、警、環聯繫平臺機制展開調查，並報請新竹地方檢察署許檢察官大偉的指揮。
警方說，各單位各司其職分工合作的從現場大量一般廢棄物中，逐一抽絲剝繭找尋事證，從遭棄置垃圾袋內文件及調閱可疑車輛來程、去程軌跡等監視器畫面輔助下，找尋可疑犯罪跡象。經過濾比對，分析近百輛可能載運廢棄物車輛後，終於鎖定曾姓業者及余姓共犯涉嫌重大，陸續責成行為人到案後說明，依廢棄物清理法移送究辦。
橫山分局長王文生表示，為貫徹縣長與局長對打擊環保犯罪，維護美好家園決心，警方責無旁貸，將環保犯罪視同重大刑案來偵辦，並結合檢、警、環等單位，共同維護轄內優質環境。針對破壞國土及環保犯罪零容忍，要求所屬同仁要強力取締，讓轄區居民安居樂業，享有美好山林環境，展現檢、警、環聯繫平臺的聯防機制，打擊不肖業者違法傾倒廢棄物破壞環境的惡質行為，警方再次呼籲民眾及不法業者千萬不要心存僥倖以身試法。
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