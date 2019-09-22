姊缺錢上旋轉拍賣詐騙17人 還用胞弟當人頭帳戶

2019-09-22 13:27 聯合報 記者 聯合報 記者 蕭雅娟 ╱即時報導



黃姓女子因缺錢花用，陸續在旋轉拍賣Carousell網站，刊登販賣Switch主機和Dyson吹風機、I phoneXS Max手機等物，涉嫌詐騙17名買家匯款至朋友和胞弟的帳戶，但收錢後卻未出貨，不法獲利13萬5千餘元，檢方偵辦後依詐欺取財罪嫌共17罪起訴。

起訴指出，黃女去年7月因急需用錢，陸續在旋轉拍賣網站刊登出售產品，以7千至1萬元販售Switch主機、1萬2千元賣Dyson吹風機、2萬多元千元出售I phoneXS Max手機等物，但實際上卻無產品可賣，涉詐騙17名買家轉匯至不知情的林姓、楊姓朋友的帳戶，今年1月間甚至再相同手法，讓買家匯款至胞弟銀行帳戶。

買家發現黃女沒有如期出貨，發現遭騙後報案。檢方調查，共有14名買家提告，指證向黃女買高價遊戲主機、電器、手機等，已付款卻沒收到貨，提出對話紀錄、轉帳證明等證據。