老翁對著櫃台罵三字經 法官信他非罵人判無罪

2019-09-22 12:02 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宏睿 ╱即時報導



台中市李姓老翁在潭子區經營雜貨店，他在去年5月間因一名男子騎車進他經營的雜貨店前的騎樓，不慎撞到他擺放在騎樓的玩具車，男子與李起口角，認為李不得將物品擺放在騎樓，李隨後進店內櫃台欲報警，李在店內突然罵了一句三字經，警方到場後，男子提出公然侮辱的告訴，一審判李罰5000元，李不服上訴二審，辯稱他是因找不到老花才罵三字經，不是對著男子罵，二審合議庭勘驗影片後，採信李說法，判李無罪，可上訴。

判決書指出，李姓老翁在潭子區中山路經營雜貨店，因一名男子在去年5月4日晚間6時許，騎車到他經營的店面騎樓時，不慎擦撞他擺放在騎樓展售的玩具車，李與男子口角後，氣得進店面櫃台要找電話報警，未料被男子聽到李在店面內罵了一句三字經，警方到場後，男子據此提告，警方調閱監視器後，確認李的確有罵三字經，因此依公然侮辱罪嫌，函送法辦。

全案在台中地院豐原簡易庭審理時，認定李涉犯公然侮辱罪，判罰5000元，李不服提出上訴，辯稱，當天二人的確有起爭執，但他只有罵李「假瘋（台語）」，辱罵三字經是因他要進店面內報警，一時找不到老花眼鏡，又很心急一直彎下腰找，找不到才會隨口罵了一句三字經，不是對著男子罵，請法院判處無罪。