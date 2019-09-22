不信陳慶男不會逃 獵雷艦案下周判雄院先延押

2019-09-22 09:21 聯合報 記者 聯合報 記者 林伯驊 ╱即時報導



慶富公司董事長陳慶男遭控涉及海軍獵雷艦詐貸63億、基隆海科館詐貸3億3800萬，上周海科館案開庭並進行延押訊問，他再以中風為由盼交保，委任律師也喊出保釋金應在200萬至300萬之間，但合議庭向看守所函詢獲回覆「生命徵象穩定」，無必要保外治療，也考量陳被控的詐貸金額，恐畏罪潛逃，裁定延押2月。

雄院裁定，陳慶男自今年9月20日起，再延押2個月。

合議庭認為，陳慶男至今否認犯罪、供詞避重就輕，海科館案才剛進入審判程序，還有10幾名證人待傳喚，其中不乏陳慶男部屬及合作廠商，加上獵雷艦案本月27日宣判，雖結果還不確定，但該案被起訴詐貸63億多元，認定他畏罪潛逃的可能性相當高；為確保審判順利進行、海科館案對金融秩序影響程度，還是有羈押必要。

至於陳慶男開庭稱「血壓很高，在看守所無法就醫，生命有危險」，合議庭函詢高雄看守所，所方回覆「患者目前生命徵象穩定，因陳舊性中風致活動不便，建議定期門診追蹤，持續藥物治療」，因此認定陳的狀況還沒達到一定需保外醫療。