偷拍前女友性愛影片上傳「豬哥公會」 男妨害秘密判8月

2019-09-22 09:21 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宏睿 ╱即時報導



彰化市林姓男子與江姓女子原為男女朋友，雙方在交往時在台中市的汽車旅館發生性關係，林趁兩人歡愛時，拿出手機偷拍二人，兩人在去年初分手後，林以偷拍影片威脅江女要錢，恐嚇「再不出面處理，整個台灣都看到」，江女不理會，未料林就將偷拍影片上傳LINE群組「豬哥公會」，江女經友人通知後，報警法辦，台中地院依妨害秘密，判林8月徒刑，得易科。

判決書指出，林姓男子有妨害自由前科，林在2017年11月至2018年2月間與江姓女子交往，兩人在台中市的不同汽車旅館內發生性關係，林趁江女背對時，拿出手機偷拍。

兩人分手後，林為逼江女出面，進而藉機討錢，因此在去年3月6日、8日，以手機傳送訊息「不敢接不回我開始把照片當廣告應該很多人要看」、「在不出面處理妳家人及好友整個台灣都看的到」、「現在開始每半小時沒來處理每半小時傳一個網站」。

因江女始終沒有回應，所以林就將偷拍的影片、照片透過手機通訊軟體LINE，上傳到群組「豬哥公會」，因江女的友人發現林在LINE的動態張貼偷拍影像，因此告知江女，江女向警方提告。

林到案時承認有拍攝影片，但否認妨害秘密，辯稱兩人歡愛時，江女都知情，不過經檢察官勘驗影片後，確認兩人在歡愛時，林趁江女背對時，將手機拿出拍攝，等江女轉正面時，隨即把手機放在旁邊，拍攝天花板，因此判定，若拍攝影片取得江女同意，不需將手機放置一旁，不採信林辯詞。