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幼兒園長信基督卻愛「收驚」遭炒 提告討不回工作

2019-09-22 09:04聯合報 記者林伯驊╱即時報導

屏東一間長老教會所設幼兒園的机姓女園長，應徵時自稱信基督教，園方卻發現她多次帶教師或職員去宮廟收驚，也用人不當、不諳電腦操作，前年以不適任為由解聘。机女不服提告要求恢復雇傭關係，不過一、二審皆認為，雙方是委任關係不適用勞基法，能隨時終止委任關係，判机女敗訴，無法復職。全案仍可上訴。

判決指出，机姓女子以月薪4萬元擔任園長，2016年8月1日起獲聘，2017年5月就被終止職務；她當時履歷自傳表上自稱信仰基督教，還自述「（原生家庭）一家人都是在教會裡生活」，「有能力教育幼兒身、心靈合一，能夠親近神」。

机女提告主張，園方前年召開內部會議，指她上班時間擅自帶幼兒園教師的孫子去收驚，以及讓資深廚工離職，認為她欠缺醫學衛生常識、管理協調能力不佳，又不熟電腦基本操作，決定將她解職。

机女強調，她帶去收驚是個人信仰選擇，園方不該過問干預，而廚工會離職，她是盡合理的監督，也沒有其他不適任事由，園方已違反勞基法，應讓她復職並補付薪水。

園方反駁，机女是負責管理幼兒園所有事務，不必打卡簽退，與園內其他教師職員不同，雙方屬委任關係，不適用勞基法，本來就可隨時終止委任聘用。

園方表示，机女遇上教師或職員身體不適、司機遇車禍事故等情況，主動邀約前往道教宮廟「收驚」，來推廣個人信仰，更以瑣碎的事刁難資深廚工，導致自請離職，她還不諳電腦操作遭會計人員抱怨，才認為不適任園長職務；當時曾在1個月前預告終止委任，並提出改任教師的建議，机女都不接受職務安排。

一審依其他職員證稱，机女確實動用管理職權准假，帶同事往收驚，具體行動影響其他員工就醫，她也趁機宣揚推廣其他宗教，有過分迷信之嫌，也牴觸幼兒園設立宗旨，所以園方在學期結束時以考核決議不續聘，是合法有效力。

机女不服上訴後，二審合議庭認為，机女綜理整個幼兒園的行政事務，包括與家長聯繫、營運績效、督促老師等職員工作，不是單純僱傭關係，屬委任契約，能隨時終止，不適用勞基法，再度駁回机女請求。

屏東一間長老教會所設幼兒園，認為机姓女園長常帶老師及職員去收驚，也有其他不適任事...
屏東一間長老教會所設幼兒園，認為机姓女園長常帶老師及職員去收驚，也有其他不適任事由，將她終止委任。机女提告要復職，高雄高分院認為解聘無不當之處，駁回机女請求。圖／本報資料照
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幼兒園信仰離職

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