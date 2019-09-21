壯漢搭訕失戀學妹還硬上 辯以為不要就是「想要」

2019-09-21 19:38 聯合報 記者 聯合報 記者 賴郁薇 ╱即時報導



高雄市陳姓男子前年隨機搭訕年僅19歲、正遭遇失戀的大一學生妹「曉玫」（化名），卻萌生不軌念頭，三番兩次示意想與她發生關係，遭曉玫斷然拒絕。然而，陳男死纏不放，曉玫擔心人身安全受威脅，只好且戰且走隨他入住商旅，遭霸王硬上弓得逞。陳男事後狡辯，以為曉玫半推半就代表「想要」，卻遭法官打臉，素未謀面的兩人怎會欲拒還迎，依強制性交罪判他有期徒刑3年4月。

曉玫當庭表示，事發當日才剛跟男友吵架分手，失魂落魄地獨自回宿舍，又因隱形眼鏡戴太久，視力有些模糊；曉玫在身心狀況欠佳的情況下遇到陳男，陳男表態願意她送回學校，她也就深信不疑。沒想到，途中陳男又出手搭肩，又再三徵詢交往意願，隨後得寸進尺狂摸、狂抱曉玫，甚至明說希望曉玫隨他進公廁「幫我」。

才剛上大學的曉玫不曉得該如何應對，只見陳男是個身高逾180公分的壯漢，擔心再強硬反抗，可能會有危險，才回應陳男「不要現在、不要在這邊」。陳男聽聞曉玫回應後，就拉著曉玫說要去商旅「休息」。曉玫當下只想說暫時聽話，或許可以找到逃離的機會，才未加以反抗，並在擔心受怕的情況下，「腦袋當機」，幫陳男付部分房錢。

曉玫指控，陳男一進房間就邀她洗澡，被拒絕後就索性直接脫光進浴室洗澡。曉玫只覺看到陌生男子裸體很噁心，本想逃跑，但看到浴室是透明玻璃、又靠近房門，擔心一旦脫逃被抓住，會被陳男裸身攔阻，「嚇到不敢走」。陳男步出浴室後，仗體型優勢硬壓住才150公分、40餘公斤的曉玫。

曉玫嚇得直喊「我不要」，陳男不斷安撫「不要怕，會很舒服」，見曉玫逃離床上，還把她抓住、丟回床上。即便曉玫緊抓衣物不讓陳男褪去，仍抵抗不了陳男蠻力，被強暴得逞。陳男事後還跪求曉玫不要報警，但曉玫回宿舍後，在室友建議下向警方報案。

陳男到案承認與曉玫發生性行為，但否認強制性交。他原承認曉玫有說「不要」，但隨後又改口說，曉玫是在交纏到一半時，「才輕輕說不要」，沒有完全拒絕，自己也就認為曉玫沒有激烈拒絕，誤認為她「還想要」，「才在半推半就的情況下與我發生性行為」。陳男堅稱過程中未使用強制、暴力手段，認為不能完全歸咎自己。

陳男委任律師更辯稱，當事人就學過程中缺乏性別平等教育，才存有「女生嘴巴說不要，可是身體很誠實」等欠缺性別意識的錯誤觀念，因此見曉玫願意隨他進旅館，就將曉玫未積極反抗的動作視為前戲，自我解讀為曉玫只是「嘴巴上講不要，其實是願意的」，與曉玫發生性行為。辯護人稱，陳男並非故意違反女方意願，應不符合強制性交罪要件，請求判決無罪。

但高雄地方法院合議庭審理指出，陳男與曉玫只是因路上偶然搭訕才結識，雙方毫無任何感情或信任基礎，更不是金錢對價性交易關係，以社會常情來看，曉玫根本不太會對初次見面的男子產生發生性關係意願，況且兩人並非夫妻情侶，又非從事性交易，根本無需扭捏作態，欲迎還拒，曉玫說「不要」自然就是拒絕。

合議庭認為，陳男未取得曉玫積極同意，反而藉健壯身材體力優勢，不顧女方明白拒絕，違反曉玫意願發生性行為，害曉玫心理蒙受陰影，至今仍需接受心理諮商，還經常夜夢驚醒，更不敢行經案發商旅，時常心神不寧，足見飽受精神折磨。