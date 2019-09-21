一個用畚斗一個用拳頭 宜蘭市場男女攤販互控傷害

2019-09-21 15:41 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建旺 ╱即時報導



宜蘭市菜市場內，今天中午發生攤販互毆糾紛。

警方獲報發現，37歲的一名女攤販與71歲一名男攤販疑有宿怨，今天中午，兩人一言不和，女攤販涉嫌拿畚斗打男攤販，男攤販則以拳頭回擊，兩人都受傷送醫，也互控對方傷害。