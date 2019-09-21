親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

白開水保鮮期僅16小時？ 專家揭示6個健康喝水竅門

一個用畚斗一個用拳頭 宜蘭市場男女攤販互控傷害

2019-09-21 15:41聯合報 記者羅建旺╱即時報導

宜蘭市菜市場內，今天中午發生攤販互毆糾紛。

警方獲報發現，37歲的一名女攤販與71歲一名男攤販疑有宿怨，今天中午，兩人一言不和，女攤販涉嫌拿畚斗打男攤販，男攤販則以拳頭回擊，兩人都受傷送醫，也互控對方傷害。

警方表示，全案調查後，依法移送偵辦。

宜蘭市菜市場內，今天中午發生攤販互毆，兩人都受傷送醫，也互控對方傷害，警方表示，...
宜蘭市菜市場內，今天中午發生攤販互毆，兩人都受傷送醫，也互控對方傷害，警方表示，全案調查後，依法移送偵辦。圖／翻攝畫面
分享

相關新聞

性侵女移工還瞎扯她想賺錢 法院不信惡狼重判4年半

2019-09-21 14:40

色大叔花錢和女童嘿咻 還要她問朋友：有錢想試嗎？

2019-09-21 13:55

慘遭變態男襲胸 飲料妹崩潰大哭「那個人摸我」

2019-09-21 13:38

迷姦水摻汽水毒暈傳播女 她一夜遭2男硬上醒來全裸尖叫

2019-09-21 12:18

上工缺工具…男子偷充電式壓接機 放工地又被幹走還被逮

2019-09-21 11:45

美食外送車禍頻 警方：趕單看手機未看路撞車最多

2019-09-21 10:52

欠賭債 台大新竹分院女雇員坑病患自費316萬多元

2019-09-21 10:30

獨／都能當媽了 火山孝子兩個月花在她身上150多萬元

2019-09-21 09:29

召妓前法官 住院襲臀護理師被訴

2019-09-20 23:59

調查曝光 石木欽批許宗力「失職操弄」、「縱容洩密」

2019-09-20 23:57

市長選舉無效之訴開庭 丁守中：邊投票邊開票嚴重違法

2019-09-20 23:31

石木欽反擊批許宗力「失職」 司法院晚間回應了！

2019-09-20 20:11

金門海域黃魚大出引陸船覬覦 海巡查扣越界陸船

2019-09-20 19:31

檢警直搗倉庫搜獲名牌精品 連千毅火速直播否認仿冒

2019-09-20 17:19

北市商號2個月阻詐2839萬元 柯文哲今表揚有功人員

2019-09-20 17:08

不滿調查報告洩露 石木欽批許宗力「失職操弄」擬提告

2019-09-20 16:12

退警開應召站遭起訴 檢方建請沒收扣案現金300萬

2019-09-20 15:42

看不到了！施明德聲請交付「綠法官」開庭光碟被駁回

2019-09-20 15:25

越妹做半套挨罰異議 法官根據男客證詞駁回

2019-09-20 15:23

基隆地標公園機車縱火 兩男燒車洩憤被判刑

2019-09-20 15:09

批政府介入台鐵千億購車弊案 吳子嘉獲不起訴

2019-09-20 14:26

罵人比打人罪重3倍 監委：侮辱有違憲疑義應除罪

2019-09-20 14:25

Cosplay之狼！ 偷拍少女Coser裸照遭起訴

2019-09-20 13:48

遞離職書後2小時取回 被依竊盜罪判拘役

2019-09-20 11:58

車停快車道警疑酒駕攔查 原來是駕駛身體不適

2019-09-20 11:55

罵三字經比打人刑責重 監委盼公然侮辱除罪化

2019-09-20 11:54

前法官召妓遭撤職 住院還性騷擾護理師遭起訴

2019-09-20 11:50

「男生可以亂摸女生？」色運將揉胸摸下體惡行曝光

2019-09-20 11:34

診所徵才限女性罰30萬 法官抱屈「立法應善體民心」

2019-09-20 11:02

影／濱海公路砂石車衝到對向車道側翻 幸無車輛被撞上

2019-09-17 10:02

影／路口碰撞 機車騎士彈飛連滾多圈幸無大礙

2019-09-13 20:20

SOD是真的！男友在布簾外 女大生按摩被越南按摩師性侵

2019-09-13 13:11

旗山機車墜落邊坡釀雙亡 女車主女兒認屍：不是我媽

2019-09-08 12:19

冒牌色淫師搭訕妙齡女 坐客運一路從桃園猥褻到台北

2019-09-04 08:25

性侵嫌犯獲釋後竟串證被害男童 南檢再聲押獲淮

2019-09-03 11:31

特斯拉撞女騎士又撞保時捷 10車毀損2人受傷

2019-08-31 13:26

街友大調查／他是「街友皇帝」 見證萬貫家財乞丐命

2019-08-29 00:18

影／優秀警追酒駕身亡 侯友宜趕往醫院：令人痛心

2019-08-28 20:22

私菸案2羈押少校辯無罪 法官裁定100萬交保

2019-08-26 23:12
看更多

熱門文章

高雄直播之亂 警方逮捕直播主連千毅

2019-09-21 15:17

台東海邊撿石驚見海洛因磚 警搜出32包估至少6千萬

2019-09-20 18:49

小一男童蘇花公路遭重機撞上命危 送醫搶救恢復心跳

2019-09-21 13:08

引發街頭大亂鬥、累癱警察的直播主 通常都有這背景…

2019-09-21 08:00

5歲童蘇花公路遭重機撞上 當場失去生命跡象

2019-09-21 11:45

「柴油加600」工讀生誤加95汽油 休旅車駕駛24萬飛了

2019-09-21 10:42

獨／都能當媽了 火山孝子兩個月花在她身上150多萬元

2019-09-21 09:29

小貨車擦撞休旅車失控衝進豆漿店 10人驚嚇受傷

2019-09-21 10:57

親手作餅乾請同事…打掃看到「整包原封不動」在垃圾桶 她淚崩

2019-09-21 09:28

臉書上見3.5噸冷氣只賣1萬5 她匯款後驚覺「死定了」

2019-09-20 17:54

超商找零裝夾鏈袋好貼心？一問才知兒子這麼海派

2019-09-21 14:23

高雄直播主衝突 警方逮捕連千毅帶回偵辦

2019-09-21 15:07

檢警直搗倉庫搜獲名牌精品 連千毅火速直播否認仿冒

2019-09-20 17:19

2男深夜突襲連千毅總部「丟漢堡」 維安員警也被波及

2019-09-21 08:53

欠賭債 台大新竹分院女雇員坑病患自費316萬多元

2019-09-21 10:30

石木欽反擊批許宗力「失職」 司法院晚間回應了！

2019-09-20 20:11

中市五權一街兩棟民宅火警 起火原因待查

2019-09-20 20:30

疑久病厭世 食道癌女病患疑在醫院引火身亡

2019-09-21 11:41

台灣最狂開箱文在這！網友看了喊「阿彌陀佛」

2019-09-21 15:30

挺韓陳清茂被查直播主 氣問中央：難道是白色恐怖？

2019-09-20 20:25

高雄真的治安敗壞？刑案發生率六都第三多

2019-09-20 21:38

連千毅直播風波後續！涉槍擊案6嫌聲押禁見獲准

2019-09-21 12:42

高雄直播之亂 投案者稱獨自開槍疑與事實不符

2019-09-21 13:23

男子大稻埕參加遊艇趴落水 至今仍下落不明

2019-09-21 00:06

調查曝光 石木欽批許宗力「失職操弄」、「縱容洩密」

2019-09-20 23:57

迷姦水摻汽水毒暈傳播女 她一夜遭2男硬上醒來全裸尖叫

2019-09-21 12:18

誤認無主汽車 拖吊車司機當報廢車拖走轉賣

2019-09-21 07:49

高雄直播主街頭衝突 涉案8人7聲押

2019-09-21 08:55

台南汽車旅館火警 搶救1男送醫

2019-09-21 09:43

直播糾紛開槍 一男子今投案自稱開槍

2019-09-20 19:31

慰勉高雄警方 警政署長：幕後教唆者絕對也不能放過

2019-09-20 17:33

金門海域黃魚大出引陸船覬覦 海巡查扣越界陸船

2019-09-20 19:31

東石警消建築受損 警察將有新家、消防員再等等

2019-09-20 17:15

避免連千毅事件「北燒」 警加強守望敏感區域

2019-09-20 16:50

色大叔花錢和女童嘿咻 還要她問朋友：有錢想試嗎？

2019-09-21 13:55

召妓前法官 住院襲臀護理師被訴

2019-09-20 23:59

高雄直播之亂連千毅落網 警趁他準備開車時抓人

2019-09-21 15:32

台東達仁南田海灘撿石 赫見32塊海洛因磚

2019-09-21 00:02

北市男騎士撞工程車 頭變形腿骨折當場不治

2019-09-21 10:04

美食外送車禍頻 警方：趕單看手機未看路撞車最多

2019-09-21 10:52
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top