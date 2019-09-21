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入行20多年 送行者王杉寶把亡者當親人

2019-09-21 14:51聯合報 記者邵心杰╱即時報導

殯葬業這行業充滿神秘感，「把每位亡者當自己的親人」入行20多年的王杉寶看盡生離死別，人生炎涼百態，讓他深信因果循環，更加用心及同理心，扮演好送行者的角色，他說，4年前，親身遇到87歲臨終的阿嬤「迴光返照」，迄今令他感動不已。

王杉寶指出，當時已呈現彌留狀態的阿嬤，在家人陪同下從醫院返到老家，他和女同事協助處理其後事，「不要怕」牽起阿嬤的手，告知她同事幫忙更換壽衣，未料，臨終阿嬤按了他的手一下，細聲呢喃「等一下要撩水」、「等一下再換」。

他認阿嬤要交代後事，找來阿嬤兒子等家屬豎耳聆聽，阿嬤講了二、三遍，大家都聽不出所以然，同事也依家屬指示為阿嬤更衣。花1個多小時處理後續事宜，預定隔天入殮，並轉告子孫盡快趕回家奔喪，而有位20多歲孫子人在宜蘭南方澳，當晚下海捕撈龍蝦，一直聯絡不上。

未料，家屬深夜發現阿嬤壽衣濕了，客廳內有股海水的鹹味，通知王稱壽衣該不會是「水貨」吧？他納悶帶了新的一套壽衣趕往喪宅，他說，明知死者可能會盜汗，但不至於會飄散海水的鹹味，且死者手套還有拉扯痕跡。

家屬也不明究理，直說沒動過大體，經同事重新幫阿嬤更換壽衣後，此時失聯的孫子打電話回家，劈頭就問「阿嬤出了什麼事嗎？」。孫子向家屬說，剛潛水下海捕撈龍蝦，被廢棄漁網纏住了，一直無法順利掙脫，他愈來愈緊張、氧氣消耗愈來愈快，剩下不到20%，突然看到一道光影，很像阿嬤身影，幫他掙脫纏繞的漁網，才逃過一劫。

3年前遇上維冠大樓倒塌死傷慘重，王第一時間前進災區幫忙外，最後也協助26名亡者引魂、入殮、公祭、家祭、火葬、做法事、安神主及進塔，全程不收費、義務性服務，他說，看到家屬悲慟萬分感同身受，捫心自問「為何不幫忙？」。

現在每年遇到3、4件，地方上孤苦無依或清寒家庭無力辦後事，他還是義無反顧伸出援手，道行高深法師曾對他說，門口有人幫他招攬生意。「看不見」王強調，在這行業這麼久了，相信因果循環，以及現世報。

王杉寶每年遇到3、4件，地方上孤苦無依或清寒家庭無力辦後事，他義無反顧伸出援手，...
王杉寶每年遇到3、4件，地方上孤苦無依或清寒家庭無力辦後事，他義無反顧伸出援手，道行高深法師曾對他說，門口有人幫他招攬生意。記者邵心杰／攝影
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入行20多年的王杉寶看盡生離死別，人生炎涼百態，讓他深信因果循環，更加用心及同理...
入行20多年的王杉寶看盡生離死別，人生炎涼百態，讓他深信因果循環，更加用心及同理心，扮演好送行者的角色。記者邵心杰／攝影
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