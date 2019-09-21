色大叔花錢和女童嘿咻 還要她問朋友：有錢想試嗎？

2019-09-21 13:55 聯合報 記者 聯合報 記者 曾健祐 ╱即時報導



台南黃姓男子今年7月1日透過手機交友軟體認識桃園1名11歲女童，北上和她見面、性交，事後還給她3000元，還要對方介紹朋友「一起玩」，直到家長察覺異狀報警，警方依2人約定時間、地點埋伏將黃逮捕，檢方當時就向法院將黃聲押獲准，偵結再依對未滿14歲女子性交罪嫌起訴他。

檢警調查，黃（40歲）當晚6點從台南北上抵達桃園，隨即把女童載往汽車旅館性交，事後還傳訊問她「你朋友沒交過男友喔」、「應該想要有男生陪吧」、「他們會向妳一樣有錢錢會想試嗎」，甚至還要求「還是你要找一個一起陪我」，女童還天真回覆說「找到了，你什麼時候要來」等語。

黃見獵心喜，繼續積極詢問稱「所以她也要錢就可以嗎」、「我可以看她的照片嗎、有全身照嗎」，不斷引誘少女再次以及帶同其他朋友和黃從事有對價之性交行為。

後來女童的家人發現她神情有異，還常常和陌生人聊天，一問之下才驚覺大事不妙，和警方報案後趁著黃男今年7月16日再和女童相約時，由警方埋伏當場逮捕黃，並查扣他使用的手機，警方移送後由檢方向法院聲押獲准。

檢方訊時，黃坦承朝女童親吻、用下體磨蹭及性交，還用手電筒照她陰部猥褻等行為，加上手機對話中罪證確鑿，黃也表示有給對方3000元，並詢問有沒有其他朋友也需要錢買東西，也曾和她友人擁抱、親吻碰觸過。

但黃堅決否認強制性交，辯稱當時和女童說，自己從高雄開車上來累了，想一起找個地方休息，對方沒有說不要，之前聊天也問對方能否親她、抱她，女童都沒反抗；女童也證稱，自己知道性的意思，發生關係時自己未抵抗，黃也沒有很凶。

女童證稱說，黃在對話中所稱「可以一起玩上次我們玩的那樣嗎？」就是指之前發生性行為一事，另家屬也指證歷歷，檢方並勘驗女童照片，其外觀明顯就能看得出是國小學童，另監視器也拍下黃開小貨車載她到旅館的畫面。