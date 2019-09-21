慘遭變態男襲胸 飲料妹崩潰大哭「那個人摸我」

2019-09-21 13:38 聯合報 記者 聯合報 記者 賴郁薇 ╱即時報導



高雄市吳姓男子去年在五福一路某飲料店掏錢買紅茶，卻趁女店員「曉裴」（化名）傾身遞送飲料、吸管時，忽然伸手襲她胸，變態行徑惹得曉裴當場蹲地崩潰大哭「那個人摸我」，驚動店長出面斥阻。雖吳男自稱患有思覺失調症，但高雄地方法院認為他襲胸後還丟一句「我開玩笑的」，隨後快步逃離，意圖性騷擾事證明確，依性騷擾防治法判處拘役20日，得易科罰金。

曉裴泣訴，當時自己只是將飲料連同吸管遞給吳男，但對方拿到吸管後，突然迅速伸手偷襲她左胸；雖自己有往後退閃避，但已經被吳男摸胸得逞，見吳男離開後，自己忍不住蹲下來大哭。

事發時也在場的飲料店長出庭作證，指稱有看到曉裴將飲料遞給吳男時，吳男猛然伸出右手偷摸自家店員左胸，「速度很快」，後來曉裴就崩潰大哭直喊「那個人摸我」；店長稱當時曾出聲問吳男「你在幹什麼」，吳男回應「我只是在開玩笑」後就快速離開。

吳男到案坦承買飲料時，確有朝曉裴伸手，但矢口否認性騷擾。他先辯稱，是為拿吸管才伸手，並未觸摸到女店員胸部；隨後又改口，稱因忘記請店員幫紅茶去冰，才會伸手往前揮，仍堅持未碰到曉裴胸部。

高雄地方法院勘驗飲料店內監視器，發現吳男原本雙手肘都靠在櫃檯，以左手接過飲料杯，並以右手接過吸管，當接到吸管時，右手突然加速往前平伸向女店員左胸前，女店員雙手來不及遮掩，當下隨即後退。法官見吳男明明已取得吸管，又再朝女店員胸處伸手，懷疑這動作並非是為拿取吸管。

退一萬步說，法官再指，就算如吳男所說，是要求店員協助去冰，理論上店員遞上含冰飲料時，他自會拒絕拿取，無理由先拿取飲料吸管後，再突然朝女店員胸部伸手。法官認為，曉裴與店長證詞相符，他們應不至於冒經營生意風險，任意誣指來店顧客性騷擾，判定兩人證詞可信。