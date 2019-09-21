親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

慘遭變態男襲胸 飲料妹崩潰大哭「那個人摸我」

2019-09-21 13:38聯合報 記者賴郁薇╱即時報導

高雄市吳姓男子去年在五福一路某飲料店掏錢買紅茶，卻趁女店員「曉裴」（化名）傾身遞送飲料、吸管時，忽然伸手襲她胸，變態行徑惹得曉裴當場蹲地崩潰大哭「那個人摸我」，驚動店長出面斥阻。雖吳男自稱患有思覺失調症，但高雄地方法院認為他襲胸後還丟一句「我開玩笑的」，隨後快步逃離，意圖性騷擾事證明確，依性騷擾防治法判處拘役20日，得易科罰金。

曉裴泣訴，當時自己只是將飲料連同吸管遞給吳男，但對方拿到吸管後，突然迅速伸手偷襲她左胸；雖自己有往後退閃避，但已經被吳男摸胸得逞，見吳男離開後，自己忍不住蹲下來大哭。

事發時也在場的飲料店長出庭作證，指稱有看到曉裴將飲料遞給吳男時，吳男猛然伸出右手偷摸自家店員左胸，「速度很快」，後來曉裴就崩潰大哭直喊「那個人摸我」；店長稱當時曾出聲問吳男「你在幹什麼」，吳男回應「我只是在開玩笑」後就快速離開。

吳男到案坦承買飲料時，確有朝曉裴伸手，但矢口否認性騷擾。他先辯稱，是為拿吸管才伸手，並未觸摸到女店員胸部；隨後又改口，稱因忘記請店員幫紅茶去冰，才會伸手往前揮，仍堅持未碰到曉裴胸部。

高雄地方法院勘驗飲料店內監視器，發現吳男原本雙手肘都靠在櫃檯，以左手接過飲料杯，並以右手接過吸管，當接到吸管時，右手突然加速往前平伸向女店員左胸前，女店員雙手來不及遮掩，當下隨即後退。法官見吳男明明已取得吸管，又再朝女店員胸處伸手，懷疑這動作並非是為拿取吸管。

退一萬步說，法官再指，就算如吳男所說，是要求店員協助去冰，理論上店員遞上含冰飲料時，他自會拒絕拿取，無理由先拿取飲料吸管後，再突然朝女店員胸部伸手。法官認為，曉裴與店長證詞相符，他們應不至於冒經營生意風險，任意誣指來店顧客性騷擾，判定兩人證詞可信。

高雄地方法院認為，吳男為滿足私慾，任意觸摸陌生飲料女店員胸部，毫不尊重女性身體自主權，害曉裴心理受創，事後還否認犯行。即便吳男舉證稱自己罹患思覺失調症，但法官認為他犯案後還知道否認犯行、快步離開，顯見他自知行為不恰當，依性騷擾防治法判處吳男拘役20日，得易科罰金2萬元，可上訴。

高雄市吳姓男子趁買飲料時，摸胸女店員性騷擾，高雄地方法院依性騷擾防治法判處吳男拘...
高雄市吳姓男子趁買飲料時，摸胸女店員性騷擾，高雄地方法院依性騷擾防治法判處吳男拘役20日，得易科罰金2萬元，可上訴。示意圖／ingimage
分享

吸管性騷擾思覺失調症

相關新聞

性侵女移工還瞎扯她想賺錢 法院不信惡狼重判4年半

2019-09-21 14:40

色大叔花錢和女童嘿咻 還要她問朋友：有錢想試嗎？

2019-09-21 13:55

迷姦水摻汽水毒暈傳播女 她一夜遭2男硬上醒來全裸尖叫

2019-09-21 12:18

上工缺工具…男子偷充電式壓接機 放工地又被幹走還被逮

2019-09-21 11:45

美食外送車禍頻 警方：趕單看手機未看路撞車最多

2019-09-21 10:52

欠賭債 台大新竹分院女雇員坑病患自費316萬多元

2019-09-21 10:30

獨／都能當媽了 火山孝子兩個月花在她身上150多萬元

2019-09-21 09:29

召妓前法官 住院襲臀護理師被訴

2019-09-20 23:59

調查曝光 石木欽批許宗力「失職操弄」、「縱容洩密」

2019-09-20 23:57

市長選舉無效之訴開庭 丁守中：邊投票邊開票嚴重違法

2019-09-20 23:31

石木欽反擊批許宗力「失職」 司法院晚間回應了！

2019-09-20 20:11

金門海域黃魚大出引陸船覬覦 海巡查扣越界陸船

2019-09-20 19:31

檢警直搗倉庫搜獲名牌精品 連千毅火速直播否認仿冒

2019-09-20 17:19

北市商號2個月阻詐2839萬元 柯文哲今表揚有功人員

2019-09-20 17:08

不滿調查報告洩露 石木欽批許宗力「失職操弄」擬提告

2019-09-20 16:12

退警開應召站遭起訴 檢方建請沒收扣案現金300萬

2019-09-20 15:42

看不到了！施明德聲請交付「綠法官」開庭光碟被駁回

2019-09-20 15:25

越妹做半套挨罰異議 法官根據男客證詞駁回

2019-09-20 15:23

基隆地標公園機車縱火 兩男燒車洩憤被判刑

2019-09-20 15:09

批政府介入台鐵千億購車弊案 吳子嘉獲不起訴

2019-09-20 14:26

罵人比打人罪重3倍 監委：侮辱有違憲疑義應除罪

2019-09-20 14:25

Cosplay之狼！ 偷拍少女Coser裸照遭起訴

2019-09-20 13:48

遞離職書後2小時取回 被依竊盜罪判拘役

2019-09-20 11:58

車停快車道警疑酒駕攔查 原來是駕駛身體不適

2019-09-20 11:55

罵三字經比打人刑責重 監委盼公然侮辱除罪化

2019-09-20 11:54

前法官召妓遭撤職 住院還性騷擾護理師遭起訴

2019-09-20 11:50

「男生可以亂摸女生？」色運將揉胸摸下體惡行曝光

2019-09-20 11:34

診所徵才限女性罰30萬 法官抱屈「立法應善體民心」

2019-09-20 11:02

影／濱海公路砂石車衝到對向車道側翻 幸無車輛被撞上

2019-09-17 10:02

影／路口碰撞 機車騎士彈飛連滾多圈幸無大礙

2019-09-13 20:20

SOD是真的！男友在布簾外 女大生按摩被越南按摩師性侵

2019-09-13 13:11

旗山機車墜落邊坡釀雙亡 女車主女兒認屍：不是我媽

2019-09-08 12:19

冒牌色淫師搭訕妙齡女 坐客運一路從桃園猥褻到台北

2019-09-04 08:25

性侵嫌犯獲釋後竟串證被害男童 南檢再聲押獲淮

2019-09-03 11:31

特斯拉撞女騎士又撞保時捷 10車毀損2人受傷

2019-08-31 13:26

街友大調查／他是「街友皇帝」 見證萬貫家財乞丐命

2019-08-29 00:18

影／優秀警追酒駕身亡 侯友宜趕往醫院：令人痛心

2019-08-28 20:22

私菸案2羈押少校辯無罪 法官裁定100萬交保

2019-08-26 23:12

台61惡意急煞擋道逼車囂張 網友批小孬孬警方要開罰

2019-08-26 19:02
看更多

熱門文章

台東海邊撿石驚見海洛因磚 警搜出32包估至少6千萬

2019-09-20 18:49

引發街頭大亂鬥、累癱警察的直播主 通常都有這背景…

2019-09-21 08:00

5歲童蘇花公路遭重機撞上 當場失去生命跡象

2019-09-21 11:45

小一男童蘇花公路遭重機撞上命危 送醫搶救恢復心跳

2019-09-21 13:08

「柴油加600」工讀生誤加95汽油 休旅車駕駛24萬飛了

2019-09-21 10:42

小貨車擦撞休旅車失控衝進豆漿店 10人驚嚇受傷

2019-09-21 10:57

獨／都能當媽了 火山孝子兩個月花在她身上150多萬元

2019-09-21 09:29

親手作餅乾請同事…打掃看到「整包原封不動」在垃圾桶 她淚崩

2019-09-21 09:28

臉書上見3.5噸冷氣只賣1萬5 她匯款後驚覺「死定了」

2019-09-20 17:54

選舉無效之訴今開庭 丁守中：邊投票邊開票嚴重違法

2019-09-20 15:27

檢警直搗倉庫搜獲名牌精品 連千毅火速直播否認仿冒

2019-09-20 17:19

欠賭債 台大新竹分院女雇員坑病患自費316萬多元

2019-09-21 10:30

2男深夜突襲連千毅總部「丟漢堡」 維安員警也被波及

2019-09-21 08:53

連千毅直播辛辣常被嗆 道上風評兩極

2019-09-20 15:21

石木欽反擊批許宗力「失職」 司法院晚間回應了！

2019-09-20 20:11

台南樹谷生活科學館起火 滾滾濃煙虛驚一場

2019-09-20 16:19

中市五權一街兩棟民宅火警 起火原因待查

2019-09-20 20:30

挺韓陳清茂被查直播主 氣問中央：難道是白色恐怖？

2019-09-20 20:25

男大生慾火高漲偷約少女嘿咻 Line都是鹹濕對話

2019-09-20 15:24

不滿調查報告洩露 石木欽批許宗力「失職操弄」擬提告

2019-09-20 16:12

疑久病厭世 食道癌女病患疑在醫院引火身亡

2019-09-21 11:41

幼稚園女兒嫌土水師傅衣服髒 母機會教育獲讚賞

2019-09-20 16:08

高雄真的治安敗壞？刑案發生率六都第三多

2019-09-20 21:38

女子滿身酒氣意圖跳海輕生 岸巡人員機警救回

2019-09-20 15:24

堅持選舉訴訟 丁守中：「邊投票邊開票」違法

2019-09-20 15:48

男子大稻埕參加遊艇趴落水 至今仍下落不明

2019-09-21 00:06

調查曝光 石木欽批許宗力「失職操弄」、「縱容洩密」

2019-09-20 23:57

誤認無主汽車 拖吊車司機當報廢車拖走轉賣

2019-09-21 07:49

退警開應召站遭起訴 檢方建請沒收扣案現金300萬

2019-09-20 15:42

迷姦水摻汽水毒暈傳播女 她一夜遭2男硬上醒來全裸尖叫

2019-09-21 12:18

慰勉高雄警方 警政署長：幕後教唆者絕對也不能放過

2019-09-20 17:33

影／服飾店帆布被人割破6次 男子帶刀出沒住戶心驚

2019-09-20 15:31

金門海域黃魚大出引陸船覬覦 海巡查扣越界陸船

2019-09-20 19:31

直播糾紛開槍 一男子今投案自稱開槍

2019-09-20 19:31

東石警消建築受損 警察將有新家、消防員再等等

2019-09-20 17:15

台南汽車旅館火警 搶救1男送醫

2019-09-21 09:43

召妓前法官 住院襲臀護理師被訴

2019-09-20 23:59

避免連千毅事件「北燒」 警加強守望敏感區域

2019-09-20 16:50

韓陣營點名治安倒數第一 台南警局：滿意度第一

2019-09-20 16:08
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top