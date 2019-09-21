美食外送車禍頻 警方：趕單看手機未看路撞車最多

2019-09-21 10:52 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ╱即時報導



近來掀起外送美食熱潮，APP外送平台崛起，上班族、學生及外務繁忙者，依靠美食外送平台解決三餐。基隆市交通隊指出，為趕單搶快而出車禍機率大增，再加上外送員有時不熟悉路況，一邊看手機一邊騎車，更是影響其他用路人的安全，4月到目前發生20餘件，肇事以未注意車前狀況為主要原因，次要原因則是未依規定讓車。

交通隊指出，近來掀起外送美食熱潮，APP外送平台崛起，上班族、學生及外務繁忙者，依靠美食外送平台解決三餐，以基隆而言，以Uber Eats與Foodpanda這兩家為大宗，因就業門檻較低，吸引不少人爭相投入外送員的行業。

交通隊副隊長吳志權說，4月截至目前基隆發生20餘件車禍，肇事皆以未注意車前狀況為主要原因，次要原因則是未依規定讓車。許多外送員在路上奔波，平台並主打「即時快速」的送餐時間，讓外送員為了趕單搶快而出車禍機率大增，再加上外送員有時不熟悉路況，一邊看手機一邊騎車，更是影響其他用路人的安全。