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「柴油加600」工讀生誤加95汽油 休旅車駕駛24萬飛了

美食外送車禍頻 警方：趕單看手機未看路撞車最多

2019-09-21 10:52聯合報 記者游明煌╱即時報導

近來掀起外送美食熱潮，APP外送平台崛起，上班族、學生及外務繁忙者，依靠美食外送平台解決三餐。基隆市交通隊指出，為趕單搶快而出車禍機率大增，再加上外送員有時不熟悉路況，一邊看手機一邊騎車，更是影響其他用路人的安全，4月到目前發生20餘件，肇事以未注意車前狀況為主要原因，次要原因則是未依規定讓車。

交通隊指出，近來掀起外送美食熱潮，APP外送平台崛起，上班族、學生及外務繁忙者，依靠美食外送平台解決三餐，以基隆而言，以Uber Eats與Foodpanda這兩家為大宗，因就業門檻較低，吸引不少人爭相投入外送員的行業。

交通隊副隊長吳志權說，4月截至目前基隆發生20餘件車禍，肇事皆以未注意車前狀況為主要原因，次要原因則是未依規定讓車。許多外送員在路上奔波，平台並主打「即時快速」的送餐時間，讓外送員為了趕單搶快而出車禍機率大增，再加上外送員有時不熟悉路況，一邊看手機一邊騎車，更是影響其他用路人的安全。

交通隊為減少美食外送員車禍，至外送員集散地進行交通安全宣導，並現場發送宣導海報，針對外送員叮嚀不要求快，騎車注意車前狀況外，更需遵守交通規則，否則因為一單外送出車禍，得不償失。交通隊體恤外送人員的賺錢辛苦，期能透過交通安全宣導，讓外送員了解事故發生的真實狀況，注意行的交通安全，要求注意減速、停讓交安觀念，避免發生車禍及自身安全。

交通隊為減少美食外送員車禍，至外送員集散地進行交通安全宣導，並現場發送宣導海報。...
交通隊為減少美食外送員車禍，至外送員集散地進行交通安全宣導，並現場發送宣導海報。記者游明煌／翻攝
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車禍基隆美食外送uber eatsFoodpanda

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