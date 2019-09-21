欠賭債 台大新竹分院女雇員坑病患自費316萬多元

2019-09-21 10:30 聯合報 記者 聯合報 記者 王駿杰 ╱即時報導



國立台灣大學醫學院附設醫院新竹分院一名李姓女雇員因積欠賭債，於民國104年12月至107年3月期間在眼科手術收據上動手腳，將病患自費費用私吞，金額達316萬多元，直到醫院更新資訊系統，才發現此事；新竹地院審理終結，依業務侵占罪，判她有期徒刑1年6月。

經查，李女於民國104年4月27日進入台大新竹分院任職並擔任開刀房書記，負責門診病人批價、住院帳務、申請病患衛材產品及向病患收費等業務。

李因積欠賭債急需用錢，竟利用職務之便，藉著醫院醫療資訊系統可同時辦理登帳、批價及向病患收費等業務的機會，從104年12月10日起至107年3月29日期間鎖定選擇自費「人工水晶體」植入手術的病患，在手術當日向其收取現金費用，將繳費收據交給病患或家屬後，李便重新再印一次計價繳費收據，並在收執聯空白處註記「作廢」，重新登入醫療資訊系統，將病患批價原登載「自費人工水晶體」代碼刪除，輸入「健保人工水晶體」代碼及退費資訊，製作不實收據。

隨後，李女將變造的收據連同註記「作廢」字樣的正確繳費收據，一併交付醫院主計室留存，僅上繳變造的「健保人工水晶體」計價收據上的現金款項，私吞病患自費人工水晶體金額扣除健保自付額的金額，共計316萬8354元，直到院方更換院內資訊系統，才發現李申報帳目異常，李最後自首，由新竹市調查站移送新竹地檢署，檢察官偵查後起訴。