親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

要官員下台！韓國反對黨「剃頭抗議」竟源自孔子？

命理師用撲克牌算蔡英文運勢！分析2020韓蔡對決最終結局

欠賭債 台大新竹分院女雇員坑病患自費316萬多元

2019-09-21 10:30聯合報 記者王駿杰╱即時報導

國立台灣大學醫學院附設醫院新竹分院一名李姓女雇員因積欠賭債，於民國104年12月至107年3月期間在眼科手術收據上動手腳，將病患自費費用私吞，金額達316萬多元，直到醫院更新資訊系統，才發現此事；新竹地院審理終結，依業務侵占罪，判她有期徒刑1年6月。

經查，李女於民國104年4月27日進入台大新竹分院任職並擔任開刀房書記，負責門診病人批價、住院帳務、申請病患衛材產品及向病患收費等業務。

李因積欠賭債急需用錢，竟利用職務之便，藉著醫院醫療資訊系統可同時辦理登帳、批價及向病患收費等業務的機會，從104年12月10日起至107年3月29日期間鎖定選擇自費「人工水晶體」植入手術的病患，在手術當日向其收取現金費用，將繳費收據交給病患或家屬後，李便重新再印一次計價繳費收據，並在收執聯空白處註記「作廢」，重新登入醫療資訊系統，將病患批價原登載「自費人工水晶體」代碼刪除，輸入「健保人工水晶體」代碼及退費資訊，製作不實收據。

隨後，李女將變造的收據連同註記「作廢」字樣的正確繳費收據，一併交付醫院主計室留存，僅上繳變造的「健保人工水晶體」計價收據上的現金款項，私吞病患自費人工水晶體金額扣除健保自付額的金額，共計316萬8354元，直到院方更換院內資訊系統，才發現李申報帳目異常，李最後自首，由新竹市調查站移送新竹地檢署，檢察官偵查後起訴。

法官認為，李女正值壯年，原本是台大新竹分院的僱員，現自稱是手機配件門市服務人員，月收入約2萬5千元，顯然李具有從事正當工作牟取報酬的能力，李曾於民國103年間犯下侵占案件，獲判緩刑，卻不思反省，不循正途賺取財物，反沉迷賭博並藉職務之便侵占病患款項，價值觀偏差，至今未能賠償被害人，審酌依業務侵占罪，判有期徒刑1年6月。

國立臺灣大學醫學院附設醫院新竹分院一名李姓女雇員因積欠賭債，於民國104年12月...
國立臺灣大學醫學院附設醫院新竹分院一名李姓女雇員因積欠賭債，於民國104年12月至107年3月期間在眼科手術收據上動手腳，將病患自費費用私吞，金額達316萬多元。圖／報系資料照
分享

新竹健保手術台大醫院賭博

相關新聞

獨／都能當媽了 火山孝子兩個月花在她身上150多萬元

2019-09-21 09:29

召妓前法官 住院襲臀護理師被訴

2019-09-20 23:59

調查曝光 石木欽批許宗力「失職操弄」、「縱容洩密」

2019-09-20 23:57

市長選舉無效之訴開庭 丁守中：邊投票邊開票嚴重違法

2019-09-20 23:31

石木欽反擊批許宗力「失職」 司法院晚間回應了！

2019-09-20 20:11

金門海域黃魚大出引陸船覬覦 海巡查扣越界陸船

2019-09-20 19:31

檢警直搗倉庫搜獲名牌精品 連千毅火速直播否認仿冒

2019-09-20 17:19

北市商號2個月阻詐2839萬元 柯文哲今表揚有功人員

2019-09-20 17:08

不滿調查報告洩露 石木欽批許宗力「失職操弄」擬提告

2019-09-20 16:12

退警開應召站遭起訴 檢方建請沒收扣案現金300萬

2019-09-20 15:42

看不到了！施明德聲請交付「綠法官」開庭光碟被駁回

2019-09-20 15:25

越妹做半套挨罰異議 法官根據男客證詞駁回

2019-09-20 15:23

基隆地標公園機車縱火 兩男燒車洩憤被判刑

2019-09-20 15:09

批政府介入台鐵千億購車弊案 吳子嘉獲不起訴

2019-09-20 14:26

罵人比打人罪重3倍 監委：侮辱有違憲疑義應除罪

2019-09-20 14:25

Cosplay之狼！ 偷拍少女Coser裸照遭起訴

2019-09-20 13:48

遞離職書後2小時取回 被依竊盜罪判拘役

2019-09-20 11:58

車停快車道警疑酒駕攔查 原來是駕駛身體不適

2019-09-20 11:55

罵三字經比打人刑責重 監委盼公然侮辱除罪化

2019-09-20 11:54

前法官召妓遭撤職 住院還性騷擾護理師遭起訴

2019-09-20 11:50

「男生可以亂摸女生？」色運將揉胸摸下體惡行曝光

2019-09-20 11:34

診所徵才限女性罰30萬 法官抱屈「立法應善體民心」

2019-09-20 11:02

立委控詐千萬暴利 節電公司駁：民事一審已勝訴

2019-09-20 09:07

小王人妻以400萬與人夫和解 請求履行輕判賠100萬

2019-09-20 07:32

影／濱海公路砂石車衝到對向車道側翻 幸無車輛被撞上

2019-09-17 10:02

影／路口碰撞 機車騎士彈飛連滾多圈幸無大礙

2019-09-13 20:20

SOD是真的！男友在布簾外 女大生按摩被越南按摩師性侵

2019-09-13 13:11

旗山機車墜落邊坡釀雙亡 女車主女兒認屍：不是我媽

2019-09-08 12:19

冒牌色淫師搭訕妙齡女 坐客運一路從桃園猥褻到台北

2019-09-04 08:25

性侵嫌犯獲釋後竟串證被害男童 南檢再聲押獲淮

2019-09-03 11:31

特斯拉撞女騎士又撞保時捷 10車毀損2人受傷

2019-08-31 13:26

街友大調查／他是「街友皇帝」 見證萬貫家財乞丐命

2019-08-29 00:18

影／優秀警追酒駕身亡 侯友宜趕往醫院：令人痛心

2019-08-28 20:22

私菸案2羈押少校辯無罪 法官裁定100萬交保

2019-08-26 23:12

台61惡意急煞擋道逼車囂張 網友批小孬孬警方要開罰

2019-08-26 19:02

環保志工被酒駕男撞死 鄭文燦譴責「應該是茫了」

2019-08-24 17:29

環保志工被酒駕送貨工撞死 家屬：貨車公司也要負責

2019-08-24 14:12

影／台南沿海地區缺工 8名逃逸移工高調開趴太吵被逮

2019-08-24 11:53

83歲弟打傷85歲兄重殘智力退化 還稱：是高齡自然現象

2019-08-15 17:19
看更多

熱門文章

狼父連4歲女兒都不放過 10年性侵逾千次

2019-09-20 14:34

直播糾紛開槍滋擾 發現太陽會徽章

2019-09-20 11:50

台東海邊撿石驚見海洛因磚 警搜出32包估至少6千萬

2019-09-20 18:49

引發街頭大亂鬥、累癱警察的直播主 通常都有這背景…

2019-09-21 08:00

搭手扶梯站左側滑手機被阿伯瞪 他回嘴「不會走樓梯喔」引論戰

2019-09-20 13:10

臉書上見3.5噸冷氣只賣1萬5 她匯款後驚覺「死定了」

2019-09-20 17:54

選舉無效之訴今開庭 丁守中：邊投票邊開票嚴重違法

2019-09-20 15:27

老闆霸氣「脫單給2萬還放2周有薪假」 網友超羨慕

2019-09-20 12:09

檢警直搗倉庫搜獲名牌精品 連千毅火速直播否認仿冒

2019-09-20 17:19

最強真人開箱文！台南警局鑑識組有「亮點」

2019-09-20 12:54

遞離職書後2小時取回 被依竊盜罪判拘役

2019-09-20 11:58

台南樹谷生活科學館起火 滾滾濃煙虛驚一場

2019-09-20 16:19

連千毅直播辛辣常被嗆 道上風評兩極

2019-09-20 15:21

石木欽反擊批許宗力「失職」 司法院晚間回應了！

2019-09-20 20:11

診所徵才限女性罰30萬 法官抱屈「立法應善體民心」

2019-09-20 11:02

挺韓陳清茂被查直播主 氣問中央：難道是白色恐怖？

2019-09-20 20:25

不滿調查報告洩露 石木欽批許宗力「失職操弄」擬提告

2019-09-20 16:12

少女僅14歲「不管先做再說」 賣春業者被訴面臨重罪

2019-09-20 10:36

親手作餅乾請同事…打掃看到「整包原封不動」在垃圾桶 她淚崩

2019-09-21 09:28

中市五權一街兩棟民宅火警 起火原因待查

2019-09-20 20:30

男大生慾火高漲偷約少女嘿咻 Line都是鹹濕對話

2019-09-20 15:24

高雄真的治安敗壞？刑案發生率六都第三多

2019-09-20 21:38

幼稚園女兒嫌土水師傅衣服髒 母機會教育獲讚賞

2019-09-20 16:08

女子滿身酒氣意圖跳海輕生 岸巡人員機警救回

2019-09-20 15:24

2男深夜突襲連千毅總部「丟漢堡」 維安員警也被波及

2019-09-21 08:53

獨／都能當媽了 火山孝子兩個月花在她身上150多萬元

2019-09-21 09:29

影／當警察笨蛋！男侵占百萬公款卻謊報錢被偷

2019-09-20 11:09

罵三字經比打人刑責重 監委盼公然侮辱除罪化

2019-09-20 11:54

堅持選舉訴訟 丁守中：「邊投票邊開票」違法

2019-09-20 15:48

調查曝光 石木欽批許宗力「失職操弄」、「縱容洩密」

2019-09-20 23:57

檢警搜索連千毅倉庫查獲國際精品包 真假待鑑定

2019-09-20 11:31

男子大稻埕參加遊艇趴落水 至今仍下落不明

2019-09-21 00:06

退警開應召站遭起訴 檢方建請沒收扣案現金300萬

2019-09-20 15:42

影／服飾店帆布被人割破6次 男子帶刀出沒住戶心驚

2019-09-20 15:31

誤認無主汽車 拖吊車司機當報廢車拖走轉賣

2019-09-21 07:49

慰勉高雄警方 警政署長：幕後教唆者絕對也不能放過

2019-09-20 17:33

金門海域黃魚大出引陸船覬覦 海巡查扣越界陸船

2019-09-20 19:31

東石警消建築受損 警察將有新家、消防員再等等

2019-09-20 17:15

韓陣營點名治安倒數第一 台南警局：滿意度第一

2019-09-20 16:08

基隆地標公園機車縱火 兩男燒車洩憤被判刑

2019-09-20 15:09
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top