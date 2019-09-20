石木欽反擊批許宗力「失職」 司法院晚間回應了！

2019-09-20 20:11 聯合報 記者 聯合報 記者 林孟潔 ╱即時報導



公務員懲戒委員會前委員長石木欽被查出和好友、佳和集團董事長翁茂鍾不當往來，接受飲宴招待，還提供法律意見，違反法官倫理情節重大，司法院人事審議委員會17日決議送監察院。石木欽今發律師函批評司法院長許宗力「失職操弄」，要求徹查改善，不排除追究法律責任。司法院晚間回應，因公懲會委員長職務崇高，受到外界關注，因此有發稿說明的必要，另若有同仁洩密也必定會嚴懲。

司法院指出，關於院方在人事審議委員會調查前，即發布新聞稿一事，司法院是因各大媒體均已於13日清晨報導石木欽涉嫌不當行為，考量公務員懲戒委員會委員長是非常崇高的司法首長職務，廣受各界關注，故有向社會大眾說明及澄清的必要。

司法院回應，今年8月29日接獲最高檢察署函轉台北地檢署8月26日的函後，就展開調查，調查及約談過程中，均要求相關人員嚴守秘密，至於媒體廣泛報導案件細節，司法院無從得知媒體消息來源，若同仁有洩密行為也必當嚴懲。

石木欽今天發律師函，指許宗力在處理他的請辭案有違失，包括司法院在人事審議委員會調查前，擅自公布他的全名，還發布新聞稿指他嚴重違反法官倫理，傷害司法形象等語，有未審先判、營造羅織情事，嚴重破壞人事審議體制的客觀公平。

另外，人審會前部分媒體登載案件重要資訊，調查案情鉅細靡遺，附加和事實不符、詆毀他名譽的醜化標題，顯見許宗力和司法院不法操弄，洩漏應秘密的資訊，詆毀他的名譽且藉此影響人事審議委員判斷。