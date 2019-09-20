金門海域黃魚大出引陸船覬覦 海巡查扣越界陸船

2019-09-20 19:31 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡家蓁 ╱即時報導



秋季漁汛來臨，金門海域高價黃魚、白鯧再度盛產，引來大陸漁船覬覦，日前有近百艘集結入侵金門海域，金門海巡隊今天表示， 昨在田埔海域查扣非法越界捕魚的「閩泉台漁OOOOO號」1艘6人，目前6名船員被海巡隊依「兩岸人民關係條例」留置調查中，船老大未來將面臨至少新臺幣30萬元起跳的罰款及網具全數沒入之處分。明日將加派1000噸級駐防金門。

金門海巡隊表示，最近金門海域聚集不少大陸船隻等著捉捕高價的黃魚、白鯧，海巡署艦隊分署自8月以來已派遣巡防艦巡弋金門4航次，偵防分署也派駐了8名特勤人員，昨艦隊分署又緊急從台灣南部調派1艘3000噸級的高雄艦及1艘百噸級的巡防艇馳援金門海巡隊共同執行「護永專案」，並協助清除海面非法流刺網。

昨日午後，海面風浪6到7級，金馬澎分署第十二巡防區雷達發現大陸漳州、晉江及泉州的鐵殻船又開始集結，並分成多股縱隊入侵大膽、塔山、翟山、復國墩及田埔等海域，立即通報金門海巡隊出動1艦4艇及1組特勤隊員，同步展開驅離、取締行動。

高雄艦搭配1艘35噸艇在西南海域(翟山、塔山到大膽外海)利用龐大的船體及強力水注，有效壓制、驅離大陸漁船團；另百噸艇則搭載特勤隊幹員，在2艘35噸艇的策應下，於復國墩到田埔一帶海域採取強勢登檢作為，同時在下午4時50分順利查扣這艘來自大陸泉州市，噸位約50餘噸「閩泉台漁OOOOO號」，船上有6人及20件漁網。