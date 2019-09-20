檢警直搗倉庫搜獲名牌精品 連千毅火速直播否認仿冒

知名直播主連千毅身陷糾紛風波，高雄市檢警今上午持票搜索他位在鼓山二路上的倉庫據點，查扣不少精品包款、名牌行李箱，初判是連在直播中贈送粉絲的禮品。保二總隊已通知品牌權利人，檢警將再釐清商品真偽，卻引起外界質疑連千毅拍賣品涉仿冒。為此，連千毅火速開直播聲明，「確為真品」，請消費者勿擔憂，並委任律師發表聲明。

連千毅委任律師葉銘進代發聲明書，表示對近日事件深感無奈，但仍向警察致上最高敬謝，期盼早日釐清事實，平息社會紛擾；律師聲明也鄭重強調，連千毅在蘭庭精品粉絲團所直播銷售的商品，如久瑞企業進口賓士行李箱，均有銷售權，「並非仿冒品」，籲請消費者無須擔憂。

連千毅委任律師發表聲明如下：

二、又對於部分媒體所為與事實不符之報導，連先生甚表遺憾，為請各媒體於發布相關新聞時，善盡查證義務，切勿捕風捉影，輕率報導，致損及侵害連先生名譽。並請消費者勿以訛傳訛，連先生對其所銷售之產品會確保其為真品，無須擔憂。

三、因近日發生之事件，連先生雖甚感無奈，但仍對辛勞的警察同仁致上最高之敬謝，盼事件早日釐清事實，平息社會之紛擾致禱。

連千毅今下午開直播直說，東西如果是假貨，早就關門大吉，不可能經營到現在，強調只要廠商魚目混珠被抓到，絕對要律師求償1千倍。連更重申，只要任何人在新聞、留言版面任何影射、批評他賣假貨，「我都告」，已連絡兩個律師團隊蒐證準備提告。

高雄地檢署檢察官羅水郎今上午指揮鼓山警分局、保二員警，並會同經發、衛生單位，赴連千毅鼓山直播點倉庫搜索，在倉庫內發現許多名牌包、大廠牌行李箱，警方已聯絡廠商鑑定，檢方將待偵查行動告一段落，再對外說明。