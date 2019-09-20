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北市商號2個月阻詐2839萬元 柯文哲今表揚有功人員

2019-09-20 17:08聯合報 記者李隆揆╱即時報導

市長柯文哲今天頒發感謝狀與禮券，表揚有功人員義行。記者李隆揆／翻攝
市長柯文哲今天頒發感謝狀與禮券，表揚有功人員義行。記者李隆揆／翻攝
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因台北市各大超商、金融機構與警方配合阻詐有功，今年7至8月共阻詐52件，金額達2千839萬元，市長柯文哲今天頒發感謝狀與禮券，表揚有功人員義行。

日前1名印尼籍女子在社群網路上認識1名自稱美籍醫師的網友，對方稱需要旅費，兩人才能相見，該女隨後至華泰銀行永吉分行準備匯出美金2950元，經行員進一步詢問後，發現是典型「假交友真詐財」手法，立刻報警處理，才順利阻止詐騙匯款。

警方表示，為保障人民財產安全，台北市警察局長陳嘉昌日前指示各警察機關與轄內金融機構及各大超商、店家建立聯繫管道，加強宣導詐騙案件關懷提問，並針對阻詐有功人員提供獎勵。

警方統計，今年7至8月間，警方透過金融機構與商家行號成功阻詐案件達52件，金額高達2千839萬元；其中以中國信託商業銀行協助攔阻13件、金額418萬餘元，成效最為顯著，充分展現警民合作成果。

為表揚阻詐有功人員義行，柯文哲今天也在台北市治安會報期間，頒發感謝狀及禮券致謝。警方表示，囿於警力有限，民力無窮，金融及超商業者若發現民眾有大額提（匯）款、神情緊張、無法明確說明款項用途、購買大量遊戲點數或疑似遭詐者，應主動關懷提問。另呼籲市民若遇有疑似遭受詐騙情事，應撥打110或165，尋求警方查證，以免受騙。

警方表示，金融及超商業者若發現民眾有大額提（匯）款、神情緊張、無法明確說明款項用...
警方表示，金融及超商業者若發現民眾有大額提（匯）款、神情緊張、無法明確說明款項用途、購買大量遊戲點數或疑似遭詐者，應主動關懷提問。記者李隆揆／翻攝
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詐騙超商北市

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