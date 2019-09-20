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不滿調查報告洩露 石木欽批許宗力「失職操弄」擬提告

2019-09-20 16:12聯合報 記者林孟潔╱即時報導

石木欽。本報資料照片
石木欽。本報資料照片
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公務員懲戒委員會前委員長石木欽被查出和好友、佳和集團董事長翁茂鍾不當往來，接受飲宴招待，還提供法律意見，違反法官倫理情節重大，司法院人事審議委員會17日決議送監察院。石木欽今發律師函批評司法院長許宗力「失職操弄」，要求徹查改善並回覆結果，否則不排除追究法律責任。

石木欽今天發律師函給許宗力，標題為「有關石木欽先生請辭案，台端失職操弄並縱容調查報告有關資訊洩密一事，請徹查改善並復」，指許宗力在處理他的請辭案有違失，包括司法院在人事審議委員會調查前，擅自公布他的全名，還發布新聞稿指他嚴重違反法官倫理，傷害司法形象等語，有未審先判、營造羅織情事，嚴重破壞人事審議體制的客觀公平。

另外，人審會前部分媒體登載案件重要資訊，調查案情鉅細靡遺，附加和事實不符、詆毀他名譽的醜化標題，顯見許宗力和司法院不法操弄，洩漏應秘密的資訊，詆毀他的名譽且藉此影響人事審議委員判斷。

律師函指出，許宗力身居要職，即使不是洩密者，也有監督不週，以致應保密資訊不當外洩，且事後也未加以制止澄清等嚴重失職，因此石木欽特委請律師發文給許宗力，要求即時採取適法處置，勿再放任縱容不當違失，以免遭追究民事、刑事責任。

律師函全文如下：

一、許宗力身為司法院院長及人事審議委員會主席，依司法院組織法第7條綜理院務及監督所屬機關，理應知悉政風機構執行行政調查作業要點第二點、第三點、第十九點規定，執行行政調查時，不得逾越行政調查之目的，對於相關人員有利及不利之事項，應一律注意，並應秉持公正客觀及超然立場執行職務；且因執行行政調查所知悉之資訊或持有之資料，不得無故洩漏或交付。

二、然許宗力在處理本人請辭案，顯有下列疏失：

（一）108年9月13日司法院在人事審議委員會調查前，逕予公布本人全名，並發布新聞稿略謂:『86年7月22日起至103年6月20日之期間…涉嫌為其翁姓友人就訴訟案件提供法律意見，於相關案件繫屬中，與之多次宴飲及不當往來，嚴重違反法官倫理，傷害司法形象…』云云，顯然有違前述要點，且有未審先判之營造羅織情事，嚴重破壞人事審議體制之客觀公平。

（二）更有甚者，人事審議委員會會議訂於108年9月17日上午10時30分召開，然中時電子報於開會前一日，竟刊登篇名為『一封檢舉信 成揭開石木欽案的關鍵』之新聞（附件一），登載本案重要資訊；而人事審議委員會開會當天上午6時58分，復有鏡傳媒將調查案情鉅細靡遺地作成系列報導，並附加與事實不符詆毀本人名譽之醜化標題（附件二），顯見，該員及所屬不法操弄洩漏應秘密之資訊，詆毀本人名譽且藉此影響人事審議委員判斷。

三、許宗力身居要職，縱非洩密者，亦有監督不週，以致應保密資訊不當外洩，且事後亦未加以制止澄清…等嚴重失職。

四、為此，特委請律師發文予該員，請即時採取適法處置，勿再放任縱容前揭不當違失，以免遭追究民事、刑事…等責任。」等語。

石木欽今天發律師函批評許宗力失職操弄，要求徹查改善否則不排除提告。記者林孟潔／翻...
石木欽今天發律師函批評許宗力失職操弄，要求徹查改善否則不排除提告。記者林孟潔／翻攝
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