看不到了！施明德聲請交付「綠法官」開庭光碟被駁回

2019-09-20 15:25 聯合報 記者 聯合報 記者 王聖藜 ╱即時報導



民進黨前主席施明德。圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

前民進黨主席、前立委施明德日前臉書PO文，指台北地院法官呂政燁開庭嗆他「我是綠色法官」，台北地院否認，施為證實說法，向台北地院聲請交付11年前法庭開庭錄音光碟，台北地院審理，認為施聲請與刑事訴訟法、法院組織法規定不合，裁定駁回。可抗告。

本月10日，施明德在臉書指控呂政燁承審「97年度易字第1586號」妨害名譽案時，嗆他「我是綠色法官」，審理中對他勸諭和解，曾說「我是綠色法官，你如果不答應和解，我下午就判你輸」，貼文11日經媒體轉載，台北地院同日回應說，呂政燁問案態度懇切，施所述與事實不符。

本月14日，施明德再度PO文指稱，當年，呂政燁在法庭中的7分鐘「政治訓話」，都在形容自己是如何地「墨綠」、而非「綠色」而已；施稱，整個台北地院大法官們竟然聽不懂呂政燁在説什麼，這些大法官們的智力真的令人咋舌！否則就是官官相護。

在這篇「請台北地院直接公布錄音光碟」PO文中，施還預告中秋之後，台北地院還不敢公布，將邀請國人一起看一場「審判實境秀」，為此，他向台北地院聲請交付呂政燁開庭的錄音光碟。

不過，法院裁定指出，刑事訴訟法、法院組織法規定，辯護人於審判中，得檢閱卷宗及證物並得抄錄或攝影，無辯護人之被告於審判中，得預納費用請求付與卷內筆錄之影本；相關法律規定，得聲請法院許可交付法庭錄音或錄影內容者，僅限當事人及依法得聲請閱覽卷宗之人，所謂當事人指的是檢察官、自訴人、被告。

裁定指出，施明德聲請交付2008年6月13日開庭光碟，但該誹謗案的被告台北市議員王世堅是由檢方起訴，施是告訴人，「非本院97年度易字第1586號誹謗案件的當事人」，也不是告訴代理人，所提聲請不符法律規定，不應准許。