親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

柯文哲未登記總統連署有新解！他說都是中選會電梯害的

基隆地標公園機車縱火 兩男燒車洩憤被判刑

2019-09-20 15:09聯合報 記者邱瑞杰╱即時報導

基隆市童姓、羅姓男子到加油站買汽油，在基隆地標公園停車場縱火，燒毀與兩人有糾紛的簡姓男子機車。基隆地方法院審理後，以兩人事後認錯，並與得簡男原諒，依公共危險罪判童1年徒刑，緩刑3年；羅為幫助犯，判刑6月，可聲請易服社會勞動。全案可上訴。

判決指出，童男與簡男間有糾紛，心生怨恨，今年3月29日凌晨2點多，把簡男的機車牽到基隆地標公園附近停車場後，用金屬板手砸毀機車仍難洩憤，又打電話找來也與簡有嫌隙的羅男騎機車到場，要求羅騎車載他到加油站買汽油，再回來縱火燒毀簡男的機車。

羅男隨後騎車載童到加油站，由童拿空的寶特瓶承裝，買了17元的95無鉛汽油。接著羅又騎車載童到停車場下方的便利商店，讓童下車後即騎車離去。

童帶著95無鉛汽油走回地標公園附近停車場後，在同日凌晨快4點時，把寶特瓶內的汽油朝簡的機車潑灑，再以打火機點燃衛生紙，丟擲到機車上引燃，機車車體迅速燃燒，導致塑膠車體燒熔、排氣管受燒變色、最後僅剩金屬骨架。

童男縱火後逃離現場，當時在「KEELUNG」 地標處觀賞夜景的遊客，發現停車場飄散濃煙，並有1輛機車起火燃燒，急忙報案。警、消人員到場滅火後，在現場發現寶特空瓶，朝人為縱火偵辦，查出童男涉嫌送辦，檢方偵結起訴。

法官審理後指出，童、羅僅因與簡男有恩怨，竟合謀放火燒毀簡的機車，實加以責難。但考量被告在停車場中央空地縱火燒車，未擴大延燒或爆炸，波及停車場內其他汽車或公用設備。兩人犯後坦承犯行，並與簡男達成和解，判童有期徒刑1年，緩刑3年。羅男判刑6月，可聲請易服社會勞動。

基隆市童姓、羅姓男子縱火燒毀與兩人有糾紛的簡姓男子機車，被基隆地方法院依公共危險...
基隆市童姓、羅姓男子縱火燒毀與兩人有糾紛的簡姓男子機車，被基隆地方法院依公共危險罪判刑。記者邱瑞杰／攝影
分享

停車場縱火基隆

相關新聞

看不到了！施明德聲請交付「綠法官」開庭光碟被駁回

2019-09-20 15:25

退警開應召站遭起訴 檢方建請沒收扣案現金300萬

2019-09-20 15:42

越妹做半套挨罰異議 法官根據男客證詞駁回

2019-09-20 15:23

批政府介入台鐵千億購車弊案 吳子嘉獲不起訴

2019-09-20 14:26

罵人比打人罪重3倍 監委：侮辱有違憲疑義應除罪

2019-09-20 14:25

Cosplay之狼！ 偷拍少女Coser裸照遭起訴

2019-09-20 13:48

遞離職書後2小時取回 被依竊盜罪判拘役

2019-09-20 11:58

車停快車道警疑酒駕攔查 原來是駕駛身體不適

2019-09-20 11:55

罵三字經比打人刑責重 監委盼公然侮辱除罪化

2019-09-20 11:54

前法官召妓遭撤職 住院還性騷擾護理師遭起訴

2019-09-20 11:50

「男生可以亂摸女生？」色運將揉胸摸下體惡行曝光

2019-09-20 11:34

診所徵才限女性罰30萬 法官抱屈「立法應善體民心」

2019-09-20 11:02

立委控詐千萬暴利 節電公司駁：民事一審已勝訴

2019-09-20 09:07

小王人妻以400萬與人夫和解 請求履行輕判賠100萬

2019-09-20 07:32

索73萬護航 前檢座判10年定讞

2019-09-19 23:48

獨派燒國旗辯「要分清楚台灣與中華民國」 獲判無罪

2019-09-19 19:19

調侃韓國住戶「棒子」挨告 法官認貶抑處拘役30日

2019-09-19 18:12

勤美創辦人何明憲侵占7千萬資產 最高法院撤銷發回更審

2019-09-19 18:01

騎士摔溝滿身傷卻自行返家 警方追查酒測0.74判無罪

2019-09-19 17:49

陳伯謙否認性侵分屍 死者母、妹：像個男子漢

2019-09-19 17:34

台南維冠大樓倒塌 民事賠償50億喬不攏

2019-09-19 15:41

男子颱風天把妻趕出門 還在女兒面前狂甩妻巴掌

2019-09-19 15:22

古柯鹼藏番茄醬罐頭闖關 遭航警和海關查獲

2019-09-19 14:37

新北議員高敏慧涉貪羈押 抗告遭駁回

2019-09-19 14:37

確定入獄！檢察官收賄護航溫泉汙泥廠 判關10年定讞

2019-09-19 12:47

故意駕車斜切踩剎車減速 機場接送司機判賠6萬

2019-09-19 12:07

質疑大港開唱遭尹立提告 邱于軒：他不習慣面對認真的議員

2019-09-19 12:02

女子飯店內使用烤箱遭男員工闖入 業者慘賠上萬元

2019-09-19 12:00

詐賣未上市股吸金百億元 北檢追加起訴鄒春香等7人

2019-09-19 11:30

「補助大港開唱我驕傲」 高市前文化局長怒告邱于軒

2019-09-19 11:27

朋友好心收留反遭砍斷脖子慘死 男被依殺人罪收押

2019-09-19 11:25

民進黨市議員高敏慧涉貪羈押禁見 抗告遭駁回

2019-09-19 11:21

狠男為離婚徒手勒死空姐妻 殺人罪判15年

2019-09-19 11:14

馬來西亞男來台架設DMT 供詐團向台灣民眾詐財

2019-09-19 10:57

貨輪基隆外海遇險下沉 2人獲救11人仍生死未卜

2019-09-19 10:38

罵F奶女模辛尤里「蕩婦婊子」 她拘役60日定讞

2019-09-19 10:30

影／濱海公路砂石車衝到對向車道側翻 幸無車輛被撞上

2019-09-17 10:02

影／路口碰撞 機車騎士彈飛連滾多圈幸無大礙

2019-09-13 20:20

SOD是真的！男友在布簾外 女大生按摩被越南按摩師性侵

2019-09-13 13:11
看更多

熱門文章

「被煞到了」越南新垣結衣遭遣返 連男警都不捨

2019-09-19 19:37

大嫂生兒子！親戚逼「姑姑買鞋」 她怒嗆陋習反被網勸

2019-09-19 19:40

重穿8年前制服 辣媽護理師好身材讓網友眼睛一亮

2019-09-19 21:30

連千毅深夜直播談事發經過 呼籲雙方需要克制

2019-09-20 01:14

36年電扇天天吹都不壞 網友：現在家電不能比

2019-09-20 10:00

國軍士兵約砲國中少女 「ㄐㄐ小小的」對話成鐵證

2019-09-19 18:05

直播糾紛開槍滋擾 發現太陽會徽章

2019-09-20 11:50

2男摩鐵性侵學妹 還拿牙刷刷下體滅證

2019-09-19 18:38

高雄嚴防2直播粉團再生滋擾 雞爪丁也上場

2019-09-20 04:28

影╱女騎士遭大貨車輾斷身驅 麻豆警：建議恢復機車專用道

2019-09-19 18:12

搭手扶梯站左側滑手機被阿伯瞪 他回嘴「不會走樓梯喔」引論戰

2019-09-20 13:10

高雄寵物店開槍8嫌落網 警扣押賓士車2手槍

2019-09-19 22:15

老闆霸氣「脫單給2萬還放2周有薪假」 網友超羨慕

2019-09-20 12:09

小王人妻以400萬與人夫和解 請求履行輕判賠100萬

2019-09-20 07:32

狼父連4歲女兒都不放過 10年性侵逾千次

2019-09-20 14:34

高市警攻堅 直播之亂逮到8嫌

2019-09-20 00:47

少女僅14歲「不管先做再說」 賣春業者被訴面臨重罪

2019-09-20 10:36

遞離職書後2小時取回 被依竊盜罪判拘役

2019-09-20 11:58

最強真人開箱文！台南警局鑑識組有「亮點」

2019-09-20 12:54

高雄的槍擊案 羅大佑35年前就唱給你聽了

2019-09-20 09:39

罵三字經比打人刑責重 監委盼公然侮辱除罪化

2019-09-20 11:54

影／當警察笨蛋！男侵占百萬公款卻謊報錢被偷

2019-09-20 11:09

高市寵物店遭砸店開槍 轄區派出所長降調處分

2019-09-19 20:54

北市貨車司機恍神撞斷測速桿 相機壞恐賠上百萬

2019-09-19 20:27

檢警搜索連千毅倉庫查獲國際精品包 真假待鑑定

2019-09-20 11:31

陳伯謙否認性侵分屍 死者母、妹：像個男子漢

2019-09-19 17:34

診所徵才限女性罰30萬 法官抱屈「立法應善體民心」

2019-09-20 11:02

索73萬護航 前檢座判10年定讞

2019-09-19 23:48

獨派燒國旗辯「要分清楚台灣與中華民國」 獲判無罪

2019-09-19 19:19

開車衝撞連千毅倉庫 1男涉恐嚇遭聲押禁見獲准

2019-09-20 10:31

高雄治安風暴 惡意潑漆令轄區警「跳起來」

2019-09-20 10:10

東大門夜市燒烤攤被裸男砸 店家怒：冰櫃食材全毀了！

2019-09-19 23:34

影／還好人不在 宜蘭凌晨一處鐵皮屋被燒毀

2019-09-20 09:32

勤美創辦人何明憲侵占7千萬資產 最高法院撤銷發回更審

2019-09-19 18:01

連千毅直播辛辣常被嗆 道上風評兩極

2019-09-20 15:21

立委控詐千萬暴利 節電公司駁：民事一審已勝訴

2019-09-20 09:07

陳水扁的國策顧問「文批」蔡英文是造謠？ 法官：不罰

2019-09-19 17:06

婦人提款機前神色著急 銀行專員成功阻止詐騙

2019-09-19 16:44

街頭亂鬥 全國8個月重大輿情列管176件

2019-09-19 16:33

車禍揪出酒駕但無肇責 小黃司機躲過扣照罰單

2019-09-19 16:35
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top