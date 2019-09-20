基隆地標公園機車縱火 兩男燒車洩憤被判刑

2019-09-20 15:09 聯合報 記者 聯合報 記者 邱瑞杰 ╱即時報導



基隆市童姓、羅姓男子到加油站買汽油，在基隆地標公園停車場縱火，燒毀與兩人有糾紛的簡姓男子機車。基隆地方法院審理後，以兩人事後認錯，並與得簡男原諒，依公共危險罪判童1年徒刑，緩刑3年；羅為幫助犯，判刑6月，可聲請易服社會勞動。全案可上訴。

判決指出，童男與簡男間有糾紛，心生怨恨，今年3月29日凌晨2點多，把簡男的機車牽到基隆地標公園附近停車場後，用金屬板手砸毀機車仍難洩憤，又打電話找來也與簡有嫌隙的羅男騎機車到場，要求羅騎車載他到加油站買汽油，再回來縱火燒毀簡男的機車。

羅男隨後騎車載童到加油站，由童拿空的寶特瓶承裝，買了17元的95無鉛汽油。接著羅又騎車載童到停車場下方的便利商店，讓童下車後即騎車離去。

童帶著95無鉛汽油走回地標公園附近停車場後，在同日凌晨快4點時，把寶特瓶內的汽油朝簡的機車潑灑，再以打火機點燃衛生紙，丟擲到機車上引燃，機車車體迅速燃燒，導致塑膠車體燒熔、排氣管受燒變色、最後僅剩金屬骨架。

童男縱火後逃離現場，當時在「KEELUNG」 地標處觀賞夜景的遊客，發現停車場飄散濃煙，並有1輛機車起火燃燒，急忙報案。警、消人員到場滅火後，在現場發現寶特空瓶，朝人為縱火偵辦，查出童男涉嫌送辦，檢方偵結起訴。