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批政府介入台鐵千億購車弊案 吳子嘉獲不起訴

2019-09-20 14:26聯合報 記者賴佩璇╱即時報導

美麗島電子報董事長吳子嘉。本報系資料照片
美麗島電子報董事長吳子嘉。本報系資料照片
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美麗島電子報董事長吳子嘉去年10月間在政論節目中批評台鐵空調通勤電聯車採購涉弊，另批評表態挺高雄市長韓國瑜的高雄市農會理事長蕭漢俊「兩面人」，分別遭台鐵、韓商現代及蕭漢俊提告妨害名譽。台北地檢署認為吳的評論是根據新聞事件，並非無中生且採購案屬可受公評之事，將吳不起訴。

去年間網路瘋傳前立委林國慶揭發台灣鐵路管理局，排除本國軌道車輛廠商國營台灣車輛股份有限公司，透過表面國營合法程序，以新台幣253億餘元向韓國Hyundai Rotem Company購得520輛空調通勤電聯車。

吳子嘉去年10間說，台鐵近期將購買千億台幣軌道車輛，購案背後恐有政府高層介入。台鐵曾於1994年間向韓國得標商「Hyundai Rotem Company之前身」：「現代精工」購買400輛自強號列車，交貨後故障不斷，台鐵未能即時依約執行索賠程序，且縱容該韓商撤走維修人員，該批車輛無法維持正常運作，導致台鐵損失慘重。

吳子嘉表示，台鐵提告請求韓商賠償新台幣17億元，訴訟期間長達十餘年，韓商悍然拒絕台鐵主張17億元損害賠償。台鐵突然於去年由17億元主動降低為3000萬元，和韓商於2018年3月31日在高等法院達成和解，台鐵損失16億元7仟萬國家公帑；如此一來，韓商也順利取得參加台鐵520輛電聯車標案資格。

台鐵則否認有高層介入表示，整個採購案採最有利標，審標委員也採取最大化，計有17位，邀請了學者專家6人；鐵工局、捷運局、經濟部等7人，台鐵局代表只4人，不可能有機會讓人有機會舞弊。

現代精工交出的400輛自強號列車，有20輛馬達有瑕疵，台鐵局要求現代精工代善，並以400輛的馬達為計算基準來求償，而計算出17億元，但此案在法院審理期間，法官即認為不合理，要求雙方再洽談。

吳子嘉因此挨告。北檢調查後，認為吳是根據林國慶揭發台鐵弊案的新聞來評論，並非吳無中生有，且台鐵採購案是可受公評之事，蕭漢俊表態挺韓也非無中生有，因此不起訴。

台鐵吳子嘉林國慶韓國瑜

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