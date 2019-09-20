Cosplay之狼！ 偷拍少女Coser裸照遭起訴

2019-09-20 13:48 聯合報 記者 聯合報 記者 賴佩璇 ╱即時報導



台北市一名專接Cosplay拍攝工作的吳姓業餘攝影師，被控涉趁工作時裝設針孔偷拍Coser更衣，檢警追查發現許多人的全裸照，甚至還可見清晰下體照，最後共有6名受害女子提告，其中5人未成年，台北地檢署調查後，今依妨害秘密等罪起訴吳。

根據維基百科，Cosplay（日語：コスプレ），中文一般翻譯為「角色扮演」或「扮裝」，是指利用服裝、飾品、道具還有化妝等手段來扮演動漫、遊戲中人物角色的一種表演藝術行為。

當代的Cosplay一般以動畫、漫畫、遊戲、電玩、輕小說、電影、影集、特攝、偶像團體、職業、歷史故事、社會故事或是其他自創的有形角色為目標，刻意穿著類似的服飾，加上道具的配搭，化妝造型、身體語言等等參數，以人力扮演成一個「活起來」的角色。

檢警調查，今年6月間，幾名少女為圓夢，找上吳姓男子拍攝照片，他租用旅館房間當作攝影棚，當天少女們輪流進去更衣室，換上各式動漫角色服裝。少女們原先以為吳人很好，特地擺放攝影用腳架，供她們作為衣架使用，豈料一名少女在腳架中發現暗藏的針孔攝影機。