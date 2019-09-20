2年來第3次 興達港籍漁船台南近海拖網被抓

2019-09-20 12:50 聯合報 記者 聯合報 記者 邵心杰 ╱即時報導



高雄興達港籍一艘漁船上午在七股外海域疑似違規拖網作業，台南海巡隊據報後派遣巡防艇抵達七股外3.6浬處發現該艘漁船違規進入距岸12浬內拖網作業，立即要求停止作業，並全程拍照、錄影蒐證，函送主管機關裁處。據調查，這已是該漁船2年來第3次被抓，依法可處3萬元以上15萬元以下罰鍰。

台南海巡隊指出，台灣近海漁業漁獲量日趨減少，為避免漁船濫捕及過漁情形發生，艦隊分署第四海巡隊持續執行「護永專案」，對於轄區海域生態進行嚴密的保育及巡邏，嚴格取締破壞海洋生態環境的漁業行為。今年1迄今取締14件、16艘違規作業漁船。

台南海巡隊表示，上午8時接獲第六巡防區通報，七股外海域疑似有漁船違規拖網作業，派遣巡防艇於8時39分抵達七股外3.6浬處發現該艘興達港籍漁船違規進入距岸12浬內拖網作業，立即要求其停止作業，並將違規拖網作業的事實全程拍照、錄影蒐證。

經漁船返港時，告知該船李姓船長其違規事實後，函送漁政主管機關裁處。據調查，該漁船曾於2017年5月、2018年1月間違規作業被抓，這已是2年來的第3件。