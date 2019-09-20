遞離職書後2小時取回 被依竊盜罪判拘役

2019-09-20 11:58 聯合報 記者 聯合報 記者 白錫鏗 ╱即時報導



張男在某金屬公司擔任作業員，3月間遞離職書給陳姓課長後，當晚再度返回公司竊得離職書離去，經公司提告，法官查出該公司與員工簽立未任職滿3年需賠償5萬8000元，而張僅差8天就到期免賠，因此才會回去拿取離職書，台中地院今天依竊盜罪將張男判處拘役20日，得易科罰金。可上訴二審。

判決書指出，39歲的張男於2012年7月16日起受僱某公司擔任作業員，他於去年3月23日晚間8時，在台中市西屯區的公司辦公室，簽發記載「另有生涯規劃自行離職」的離職申請書，交予機械課陳姓課長，以示自願離職，經陳同意並將離職申請書置放在辦公桌透明軟墊下，待轉交予公司人事、會計單位。

未料，張男於當晚10時6分，再度返回公司辦公室，趁陳姓課長離開之際，自陳辦公桌上徒手竊得離職申請書後離去。經陳姓課長調閱監視錄影畫面報警處理。

張否認竊盜犯行，辯稱他經公司施壓方簽立離職申請書，且他係於下班後晚間8點遞交離職申請書予陳，而職稱為機械課課長的陳男並無決定被告離職與否之權限，是應待他向人事部門提出離職申請時，他離職之意思方到達公司，因此他取回離職書僅屬撤回他離職，並不構成竊盜。

法官查出，張於2012年7月16日起任職公司，於2105年4月1日與公司簽約，約定3年內提早離職需賠償公司5萬8000元，並簽發同額本票1紙予公司作為擔保，惟若任滿3年未離職，則他可向公司領取獎金3萬元。

其後，張於去年3月23日晚間8時，在公司辦公室簽立離職書交付給機械課陳姓課長，再於同日晚間10時6分許再度進入公司，並自辦公桌軟墊下取走離職書。此外，公司取得張簽立的離職書，即毋庸給付張8萬7000元資遣費。

法官查出，張男是在自由意識下簽立離職申請書，因認「自願離職」之離職理由不妥當，方擅自取回陳姓課長管領的離職申請書。而陳姓課長證稱他在公公司擔任機械課課長，是張的直屬長官，負責主管業務，包括工作上人員的安排及管理，含出勤、記過、離職都是他承辦的範圍，故有同意張離職的權限。

法官審酌，張明知他已離職且離職申請書已交付陳姓課長收執，竟仍於離職後，再擅自進入公司自陳辦公桌上拿取業屬公司所有管領之動產，所為不宜考量公司與張所簽立未任職滿3年，需賠償公司5萬8000元的雇傭契約 ，並要求員工簽立金額5萬8000元本票為擔保，縱員工滿期未離職，僅取得3萬元獎勵金，賠償金與獎勵金顯非相當，所要求簽立本票之舉亦乏法律上之依據。