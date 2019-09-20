車停快車道警疑酒駕攔查 原來是駕駛身體不適

2019-09-20 11:55 聯合報 記者 聯合報 記者 余采瀅 ╱即時報導



台中市清水警分局清水派出所兩名警員日前巡邏時，發現一輛轎車忽快忽慢，並將車輛停在快車道上，懷疑駕駛酒駕，上前攔查卻發現女駕駛身體不適、冷汗直流，趕緊通報救護人員到場並送醫，經救護後女駕駛已返家休養。

清水分局清水派出所警員鄭亘凱、王晨光，兩人日前巡邏行經清水區中山路與鎮北街口，發現一輛白色自小客車忽快忽慢，並將車輛停放在快車道上，員警懷疑駕駛因酒醉見警心虛，遂即上前攔查，防止車輛衝撞脫逃。

警方下車察看時，發現38歲陳姓女駕駛癱軟在駕駛座上，立即拍打車窗玻璃呼叫陳女，警見陳女未理會，正準備要以擊破器破窗時，陳女用盡餘力將門鎖打開，員警發現陳女冷汗直流、拳頭緊握，雖有意識但可能隨即陷入昏迷，警方驚覺並非酒駕，立即通報救護人員到場，等待過程中不斷向女子拍打喊話，盡可能保持意識，終在救護人員抵達協助下送至梧棲童綜合醫院救治，陳女經救護後已返家休養。

據了解，陳女因與家人發生爭吵後就未再進食，半夜因無法入眠獨自開車外出，買完早餐準備返家時，因身體不適冷汗直流，頭暈幾乎快昏厥，陳女丈夫睡醒後發現妻子不在，準備外出找尋，警方即以電話通知。陳女先生表示，幸好遇到員警巡邏經過，才避免意外發生。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康