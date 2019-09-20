親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

外交部長吳釗燮：即日起與吉里巴斯斷交

中職／樂天提出商標申請 新隊名呼之欲出

罵三字經比打人刑責重 監委盼公然侮辱除罪化

2019-09-20 11:54聯合報 記者周佑政╱即時報導

林姓男子與沈姓男子因停車糾紛，互控傷害與公然侮辱，法院判決動口罵人的林男處30天拘役，動手打人的沈男處10天拘役。監察委員高涌誠、陳師孟申請自動調查後認為，現行刑法公然侮辱罪不合比例原則，且有違憲疑義，應考慮除罪，納入民事求償體系。這項調查報告已通過監院司法及獄政委員會審查，將移請院會討論。

林男三年前因為停車問題與某攤商發生糾紛，另一名沈姓攤商過來「勸架」，但卻也與林發生拉扯衝突。雙方告上法院，攤商說，林男在糾紛過程罵「幹、幹Ｘ娘、龜兒子」，林男則表示，只罵龜兒子，並反控沈男碰到自己臉部、眼鏡。

台北地方法院判決，林男公然侮辱成立，判拘役30天，沈男傷害判拘役10天，判決結果讓林非常不滿。檢察官替林男提起上訴，認為三位出庭作證的攤商，過去與林非親非故、沒有冤仇，但攤商與沈是朋友；雖攤商證詞一致，並不代表一定是真實。

陳師孟說，這是個小案子，但牽涉公然侮辱與傷害罪的對立。公然侮辱判了30天，傷害罪10天，「動口比動手的刑責多了3倍」。法院判決，監委能尊重就尊重，「但我們跟檢察官一樣，有點疑慮」。高涌誠說，這樣的判決給人感覺是，「動口不如動手」。

高涌誠說，「侮辱」是不確定的法律概念，法院判決有罪、無罪的情形並無具體客觀的判決標準。106年的司改國是會議曾對妨害名譽罪除罪化檢討，會議認為基於言論自由與新聞自由的保障，避免「以刑逼民」、濫用國家訴訟資源，因此建議妨礙名譽犯罪予以除罪化，以民事訴訟處理妨害名譽造成的損害。

高也舉例，知名脫口秀「博恩夜夜秀」主持人曾博恩，為探討公然侮辱罪的除罪化問題，曾「以身試法」，在節目中用三字經辱罵助理，希望被判有罪，聲請釋憲。

高涌誠表示，這項調查報告經司法及獄政委員會通過後，接下來要移請院會討論，可能還有不同意見；希望先透過記者會，聽取社會意見。

監察委員高涌誠（右）、陳師孟（左）認為現行刑法公然侮辱罪不合比例原則，且有違憲疑...
監察委員高涌誠（右）、陳師孟（左）認為現行刑法公然侮辱罪不合比例原則，且有違憲疑義，應考慮除罪，納入民事求償體系。記者周佑政／攝影
分享

公然侮辱陳師孟傷害罪妨害名譽檢察官民事訴訟

相關新聞

遞離職書後2小時取回 被依竊盜罪判拘役

2019-09-20 11:58

診所徵才限女性罰30萬 法官抱屈「立法應善體民心」

2019-09-20 11:02

立委控詐千萬暴利 節電公司駁：民事一審已勝訴

2019-09-20 09:07

2年來第3次 興達港籍漁船台南近海拖網被抓

2019-09-20 12:50

車停快車道警疑酒駕攔查 原來是駕駛身體不適

2019-09-20 11:55

前法官召妓遭撤職 住院還性騷擾護理師遭起訴

2019-09-20 11:50

「男生可以亂摸女生？」色運將揉胸摸下體惡行曝光

2019-09-20 11:34

小王人妻以400萬與人夫和解 請求履行輕判賠100萬

2019-09-20 07:32

索73萬護航 前檢座判10年定讞

2019-09-19 23:48

獨派燒國旗辯「要分清楚台灣與中華民國」 獲判無罪

2019-09-19 19:19

調侃韓國住戶「棒子」挨告 法官認貶抑處拘役30日

2019-09-19 18:12

勤美創辦人何明憲侵占7千萬資產 最高法院撤銷發回更審

2019-09-19 18:01

騎士摔溝滿身傷卻自行返家 警方追查酒測0.74判無罪

2019-09-19 17:49

陳伯謙否認性侵分屍 死者母、妹：像個男子漢

2019-09-19 17:34

台南維冠大樓倒塌 民事賠償50億喬不攏

2019-09-19 15:41

男子颱風天把妻趕出門 還在女兒面前狂甩妻巴掌

2019-09-19 15:22

古柯鹼藏番茄醬罐頭闖關 遭航警和海關查獲

2019-09-19 14:37

新北議員高敏慧涉貪羈押 抗告遭駁回

2019-09-19 14:37

確定入獄！檢察官收賄護航溫泉汙泥廠 判關10年定讞

2019-09-19 12:47

故意駕車斜切踩剎車減速 機場接送司機判賠6萬

2019-09-19 12:07

質疑大港開唱遭尹立提告 邱于軒：他不習慣面對認真的議員

2019-09-19 12:02

女子飯店內使用烤箱遭男員工闖入 業者慘賠上萬元

2019-09-19 12:00

詐賣未上市股吸金百億元 北檢追加起訴鄒春香等7人

2019-09-19 11:30

「補助大港開唱我驕傲」 高市前文化局長怒告邱于軒

2019-09-19 11:27

朋友好心收留反遭砍斷脖子慘死 男被依殺人罪收押

2019-09-19 11:25

民進黨市議員高敏慧涉貪羈押禁見 抗告遭駁回

2019-09-19 11:21

狠男為離婚徒手勒死空姐妻 殺人罪判15年

2019-09-19 11:14

馬來西亞男來台架設DMT 供詐團向台灣民眾詐財

2019-09-19 10:57

貨輪基隆外海遇險下沉 2人獲救11人仍生死未卜

2019-09-19 10:38

罵F奶女模辛尤里「蕩婦婊子」 她拘役60日定讞

2019-09-19 10:30

假借投資塔位吸金詐財 連被害人棺材本也不放過

2019-09-19 10:17

男欠20萬遭囚禁灌酒還被打爆脾臟 主嫌躲8年才落網

2019-09-19 09:02

酒駕累犯呼氣值還破1 生活坎坷可憫恕獲判免刑

2019-09-19 08:30

獨／男請女網友吃飯看電影 驚見對方有男友怒告詐欺

2019-09-19 08:22

影／濱海公路砂石車衝到對向車道側翻 幸無車輛被撞上

2019-09-17 10:02

影／路口碰撞 機車騎士彈飛連滾多圈幸無大礙

2019-09-13 20:20

SOD是真的！男友在布簾外 女大生按摩被越南按摩師性侵

2019-09-13 13:11

旗山機車墜落邊坡釀雙亡 女車主女兒認屍：不是我媽

2019-09-08 12:19

冒牌色淫師搭訕妙齡女 坐客運一路從桃園猥褻到台北

2019-09-04 08:25
看更多

熱門文章

「被煞到了」越南新垣結衣遭遣返 連男警都不捨

2019-09-19 19:37

大嫂生兒子！親戚逼「姑姑買鞋」 她怒嗆陋習反被網勸

2019-09-19 19:40

重穿8年前制服 辣媽護理師好身材讓網友眼睛一亮

2019-09-19 21:30

連千毅深夜直播談事發經過 呼籲雙方需要克制

2019-09-20 01:14

【即時短評】直播主街頭大亂鬥 警察灰頭土臉

2019-09-19 15:44

36年電扇天天吹都不壞 網友：現在家電不能比

2019-09-20 10:00

國軍士兵約砲國中少女 「ㄐㄐ小小的」對話成鐵證

2019-09-19 18:05

高雄嚴防2直播粉團再生滋擾 雞爪丁也上場

2019-09-20 04:28

2男摩鐵性侵學妹 還拿牙刷刷下體滅證

2019-09-19 18:38

台65線3車追撞1人送醫 車流嚴重回堵3公里

2019-09-19 15:56

影╱女騎士遭大貨車輾斷身驅 麻豆警：建議恢復機車專用道

2019-09-19 18:12

高雄寵物店開槍8嫌落網 警扣押賓士車2手槍

2019-09-19 22:15

小王人妻以400萬與人夫和解 請求履行輕判賠100萬

2019-09-20 07:32

老闆霸氣「脫單給2萬還放2周有薪假」 網友超羨慕

2019-09-20 12:09

直播糾紛開槍滋擾 發現太陽會徽章

2019-09-20 11:50

高市警攻堅 直播之亂逮到8嫌

2019-09-20 00:47

少女僅14歲「不管先做再說」 賣春業者被訴面臨重罪

2019-09-20 10:36

高雄的槍擊案 羅大佑35年前就唱給你聽了

2019-09-20 09:39

影╱直播糾紛引高雄連串治安疑問 內政部次長：需要整頓

2019-09-19 15:43

高市寵物店遭砸店開槍 轄區派出所長降調處分

2019-09-19 20:54

台南維冠大樓倒塌 民事賠償50億喬不攏

2019-09-19 15:41

婦人買菜皮夾被扒 員警7天後水溝找到送回長期處方箋

2019-09-19 13:24

影／火場躲進浴室絕對是錯的 消防員講給你聽

2019-09-19 16:12

影╱姊遭射箭教練性侵分屍 妹追罵「人渣」

2019-09-19 15:10

男子颱風天把妻趕出門 還在女兒面前狂甩妻巴掌

2019-09-19 15:22

陳伯謙否認性侵分屍 死者母、妹：像個男子漢

2019-09-19 17:34

北市貨車司機恍神撞斷測速桿 相機壞恐賠上百萬

2019-09-19 20:27

索73萬護航 前檢座判10年定讞

2019-09-19 23:48

影／當警察笨蛋！男侵占百萬公款卻謊報錢被偷

2019-09-20 11:09

獨派燒國旗辯「要分清楚台灣與中華民國」 獲判無罪

2019-09-19 19:19

東大門夜市燒烤攤被裸男砸 店家怒：冰櫃食材全毀了！

2019-09-19 23:34

工廠被搬空警在場老闆控警視而不見 警稱無人報案阻止

2019-09-19 16:13

檢警搜索連千毅倉庫查獲國際精品包 真假待鑑定

2019-09-20 11:31

勤美創辦人何明憲侵占7千萬資產 最高法院撤銷發回更審

2019-09-19 18:01

遞離職書後2小時取回 被依竊盜罪判拘役

2019-09-20 11:58

高雄治安風暴 惡意潑漆令轄區警「跳起來」

2019-09-20 10:10

診所徵才限女性罰30萬 法官抱屈「立法應善體民心」

2019-09-20 11:02

立委控詐千萬暴利 節電公司駁：民事一審已勝訴

2019-09-20 09:07

婦人提款機前神色著急 銀行專員成功阻止詐騙

2019-09-19 16:44

開車衝撞連千毅倉庫 1男涉恐嚇遭聲押禁見獲准

2019-09-20 10:31
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top