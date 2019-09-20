罵三字經比打人刑責重 監委盼公然侮辱除罪化

2019-09-20 11:54 聯合報 記者 聯合報 記者 周佑政 ╱即時報導



林姓男子與沈姓男子因停車糾紛，互控傷害與公然侮辱，法院判決動口罵人的林男處30天拘役，動手打人的沈男處10天拘役。監察委員高涌誠、陳師孟申請自動調查後認為，現行刑法公然侮辱罪不合比例原則，且有違憲疑義，應考慮除罪，納入民事求償體系。這項調查報告已通過監院司法及獄政委員會審查，將移請院會討論。

林男三年前因為停車問題與某攤商發生糾紛，另一名沈姓攤商過來「勸架」，但卻也與林發生拉扯衝突。雙方告上法院，攤商說，林男在糾紛過程罵「幹、幹Ｘ娘、龜兒子」，林男則表示，只罵龜兒子，並反控沈男碰到自己臉部、眼鏡。

台北地方法院判決，林男公然侮辱成立，判拘役30天，沈男傷害判拘役10天，判決結果讓林非常不滿。檢察官替林男提起上訴，認為三位出庭作證的攤商，過去與林非親非故、沒有冤仇，但攤商與沈是朋友；雖攤商證詞一致，並不代表一定是真實。

陳師孟說，這是個小案子，但牽涉公然侮辱與傷害罪的對立。公然侮辱判了30天，傷害罪10天，「動口比動手的刑責多了3倍」。法院判決，監委能尊重就尊重，「但我們跟檢察官一樣，有點疑慮」。高涌誠說，這樣的判決給人感覺是，「動口不如動手」。

高涌誠說，「侮辱」是不確定的法律概念，法院判決有罪、無罪的情形並無具體客觀的判決標準。106年的司改國是會議曾對妨害名譽罪除罪化檢討，會議認為基於言論自由與新聞自由的保障，避免「以刑逼民」、濫用國家訴訟資源，因此建議妨礙名譽犯罪予以除罪化，以民事訴訟處理妨害名譽造成的損害。

高也舉例，知名脫口秀「博恩夜夜秀」主持人曾博恩，為探討公然侮辱罪的除罪化問題，曾「以身試法」，在節目中用三字經辱罵助理，希望被判有罪，聲請釋憲。