前法官召妓遭撤職 住院還性騷擾護理師遭起訴

2019-09-20 11:50 聯合報 記者 聯合報 記者 賴佩璇 ╱即時報導



圖為台北地檢署。圖／報系資料照片 分享 facebook 高等法院前法官楊炳禎因召妓、蹺班、賭博等行為，2011遭公懲會判決撤職。今年中旬，他在北部某醫院手術住院期間，涉趁機對女護理師襲臀；雖然辯稱只是為指述病情，但台北地檢署勘查監視器畫面，認定楊從女方左臀部摸到大腿，罪證明確，今依違反性騷擾防治法將他起訴。

楊炳禎（66歲）是司法官16期結業，特偵組「正己專案」長期監控發現，他不但在外租房子當私人招待所，找朋友打麻將，還開設「讀書樓」工作室，涉私下經營骨董生意。

此外，楊還會在上班時間不假外出，與應召女「甜甜」等女子進行性交易。他因言行不當被監察院彈劾，公懲會認定其行為失檢，違反法官守則，決議撤職並停止任用1年。

檢方調查，今年6至7月間，楊炳禎在北部某醫院動手術，在院觀察期間，涉嫌趁女護理師向他解釋病況時，在走廊上對女方伸出鹹豬手，從左臀部摸到大腿，護理師嚇得趕緊將他送回病房，豈料楊還要求拿下口罩看長相，說：「妳那麼漂亮的臉被口罩擋住太可惜了！」

女方不僅直接拒絕他，還氣得向院方申訴並提告。醫院調查期間，楊炳禎則不知何故，突然辦理出院。

據了解，楊炳禎否認性騷擾，辯稱他在走廊上遇到護理師，因無法彎下腰，想告訴她自己腳痛，才伸手碰觸女方示意不適部位，且護理師當時穿著長褲，他並沒碰到女方肌膚。楊炳禎的委任律師則辯稱，楊是因病而導致手抖，才不小心碰到護理師。

至於要求拆口罩的原因，楊辯稱是因醫院護理師們看到他都會打招呼，他希望知道每個護理師長相，以後才能打招呼「回之以禮」。

檢方勘查醫院監視器畫面發現，兩人之間距離約一米，當時楊炳禎明明可彎下腰，一度伸手摸護理師的左臀部至大腿，依常理病患有身體不適之處可用言語訴說或是摸自己部位即可，不用摸護理師或醫師，且護理師在醫院內帶口罩是習慣，大家可從白色制服以及識別證認出身分。

檢察官認為，楊炳禎曾任法官，也審理過性騷擾案件，不可能不知性騷擾構成要件，卻仍飾辭狡辯，今依法將他起訴。