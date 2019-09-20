診所徵才限女性罰30萬 法官抱屈「立法應善體民心」

2019-09-20 11:02 聯合報 記者 聯合報 記者 邵心杰 ╱即時報導



台南市一中醫診所2年前遭民眾檢舉，徵才「長期晚班人員、兼行政人員」1名限女性，勞工局訪查後徵才廣告均未限制性別，但診所女性病患居多且重視隱私，會告知應徵者女性較為合適，經審議認違反性別工作平等法處罰鍰30萬元，診所不服提起行政訴訟，台南地院認市府認事用法並無違誤駁回訴訟，但也為診所抱屈。

「此種法律教導人民隱藏真意，學習虛偽，真的是人民所要的嗎？」判決指出，院方認立法院應善體民心，針對微小商號另定較輕的罰則，本件雖處以最低罰鍰30萬元卻是一般微小商號難以承受之重，又法律之可貴在於能藉條文改變人民的行為，倘法律沒辦法改變民眾的行為，只是讓人民刻意將真意隱藏不表達，而真意流露者反而受罰。

院方表示，徵才在於雙方合意，法律強制徵才者不得將其內心所需要的條件公布，難道就會讓不合資格者因此找到工作嗎？立法者是否可思考訂立更周詳，罰則更合理且合情的法律，將是人民之幸。

診所方面指出，有1位男性求職者登門應徵，當時櫃台小姐自行以其自身的經驗告以女性較適宜，但非診所授意。

訪查時，診所指出，當時徵長期晚班人員，兼職行政人員，負責掛號及協助病患就診準備流程。徵才廣告皆未限制性別，但因診所的工作性質、內容確實由女性執行較恰當，所以會告知應徵者女性較為合適。為何女性較適合？診所表示，因本診所有執行針灸傷科醫療業務，若女性患者需治療肩背部時，需更換浴袍以利進行治療，此時工作人員協助更衣，確保患者穿著妥當，不致掉落曝光，且患者以女性居多，約占6成。

市府主張，診所在陳訴意見函「櫃台工作人員告知應徵者工作性質較適合女性，此為誠實以告…何以蔽院不適合聘用男性行政人員…」，並在就業歧視評議委員會現場陳述，陳稱雇用女性員工為實質所需，已違反性別工作平等法。