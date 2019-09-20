小王人妻以400萬與人夫和解 請求履行輕判賠100萬

2019-09-20 07:32 聯合報 記者 聯合報 記者 白錫鏗 ╱即時報導



男子「阿雄」與女子「小紅」到摩鐵嘿咻，經她丈夫「阿誠」查獲，簽立和解書，「阿雄」應給付120萬、「 小紅」給付280萬，「阿誠」以兩人未給付，請求履行契約，兩人辯遭脅迫簽訂和解書，二審查出兩人甫遭查獲、心情未定、恐遭追訴，簽立和解書時確有急迫情事，判決兩人各賠償「阿誠」50萬元。

「阿誠」（化名）與「小紅」（化名）結婚12年，育有二名子女，「阿雄」明知「小紅」是有夫之婦，於去年1月29日在台中市區摩鐵通姦，當日為「阿誠」查獲，雙方在派出所協商，簽號和解書，由「阿雄」給付120萬、「小紅」給付280萬元。

「小紅」除簽立和解書外，也簽立離婚協議書，並與「阿誠」至戶政事務所辦理離婚登記。但事後，「阿誠」、「小紅」未給付和解金，因此「阿誠」請求兩人履行契約。

「阿雄」、「小紅」辯稱，案發當日駕車離開摩鐵時，遭「阿誠」夥同多名徵信社人員攔阻，旋遭帶往派出所談判，對方除找來律師當場擬妥和解書及空白本票，又由多名「阿誠」親友到場助勢，強逼他倆接受和解條件。

一再以「若不接受就要將此事向被上訴人之親友廣為公開，讓他倆身敗名裂」、「我會讓你一無所有，以為我都沒認識黑道的兄弟嗎」， 恫嚇他倆致心生畏懼，簽和解書，他倆是遭脅迫所為，而若是在急迫、輕率、無經驗而簽立和解書，得請求撤銷或減輕給付。

許姓警員證稱「雙方在派出所簽和解書時，我有在旁看，印象中兩造及律師共4人坐在民眾報案區談話，過程中律師沒有大小聲或任何異狀況，不記得在場人有何異常表現。兩造談判地點為派出所，員警為執法人員，自不可能對「阿雄」有何不法行為，或容許脅迫之言語。

法官審酌，本案因「阿雄」、「小紅」因共同進出旅館之行為，已侵害「阿誠」的配偶身分法益，致他受有精神上痛苦，若撤銷全部之和解行為，對他亦屬不公。從而「阿雄」、「小紅」請求撤銷和解書，即難以准許。