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北市貨車司機撞斷測速桿 「恍神」恐最高賠百萬

2019-09-19 20:27聯合報 記者蔡翼謙╱即時報導

賴姓男子今天傍晚載貨途中，疑因恍神將整輛車開上分隔島，當場撞斷一支測速照相桿，警...
賴姓男子今天傍晚載貨途中，疑因恍神將整輛車開上分隔島，當場撞斷一支測速照相桿，警方到場對他進行酒測，他並無酒精反映。記者蔡翼謙／翻攝
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北市一名貨車司機今天傍晚載貨途中，疑因恍神將整輛車開上路中央分隔島，當場將一隻測速照相桿撞斷；警方到場對他進行酒測，他並無酒精反映，但恐須賠償測速照相桿維修費用。

警方調查，24歲賴姓男子今天傍晚5點多，駕駛載滿書籍的小貨車，從北市松山區民生東路左轉到復興北路後，疑因恍神並未將方向盤打直，導致車身繼續往左偏，隨後撞上分隔島，當場將一隻測速照相桿撞毀。

警方到場對賴男實施酒測，他並無酒精反映。據了解，一隻測速照相桿要價破百萬，賴男撞上的測速桿屬於市警局交通大隊所有，後續雙方將討論賠償事宜。

賴姓男子今天傍晚載貨途中，疑因恍神將整輛車開上分隔島，當場撞斷一支測速照相桿，警...
賴姓男子今天傍晚載貨途中，疑因恍神將整輛車開上分隔島，當場撞斷一支測速照相桿，警方到場對他進行酒測，他並無酒精反映。記者蔡翼謙／翻攝
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賴姓男子今天傍晚載貨途中，疑因恍神將整輛車開上分隔島，當場撞斷一支測速照相桿，警方到場對他進行酒測，他並無酒精反映。記者蔡翼謙／翻攝
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賴姓男子今天傍晚載貨途中，疑因恍神將整輛車開上分隔島，當場撞斷一支測速照相桿，警方到場對他進行酒測，他並無酒精反映。記者蔡翼謙／翻攝
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測速北市

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