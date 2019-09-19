北市貨車司機撞斷測速桿 「恍神」恐最高賠百萬

2019-09-19 20:27 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡翼謙 ╱即時報導



賴姓男子今天傍晚載貨途中，疑因恍神將整輛車開上分隔島，當場撞斷一支測速照相桿，警方到場對他進行酒測，他並無酒精反映。記者蔡翼謙／翻攝 分享 facebook 北市一名貨車司機今天傍晚載貨途中，疑因恍神將整輛車開上路中央分隔島，當場將一隻測速照相桿撞斷；警方到場對他進行酒測，他並無酒精反映，但恐須賠償測速照相桿維修費用。

警方調查，24歲賴姓男子今天傍晚5點多，駕駛載滿書籍的小貨車，從北市松山區民生東路左轉到復興北路後，疑因恍神並未將方向盤打直，導致車身繼續往左偏，隨後撞上分隔島，當場將一隻測速照相桿撞毀。