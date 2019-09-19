獨派燒國旗辯「要分清楚台灣與中華民國」 獲判無罪

2019-09-19 19:19 聯合報 記者 聯合報 記者 王聖藜 ╱即時報導



自由台灣黨組織部主任李嘉宇去年主持「228」集會，要求民眾焚燒中華民國國旗，被依教唆侮辱國旗罪起訴；李辯稱，燒燬的旗子非制式規格，是希望分清楚台灣與中華民國，台北地院認為，李的訴求屬於憲法的表意自由範疇，受憲法保障，判李無罪。

檢方指控，李嘉宇不滿228事件逾70年，政府仍未實踐轉型正義，去年2月27日晚參加獨派團體集會、擔任主持人，教唆一名男子焚燒自備的中華民國國旗，警方蒐證，將李移送法辦。

法院開庭，李嘉宇辯稱，燒燬的旗子不是國旗國徽法的規格，且沒有侮辱中華民國的意圖；他說，是要透過燒旗向台灣民眾說明中華民國做過的事，而晚會是台獨活動，在台獨主張中，台灣跟中華民國是分開的，否認犯罪。

李說，燒旗是凸顯中華民國法律的正當性，中華民國對台灣的統治是殖民體制，李還將國旗比做「車輪旗」說，車輪旗原則上是在講中華民國國旗。

法官審理認為，意圖侮辱民國，公然損壞、除去或汙辱中華民國國旗，即成立侮辱國旗罪，但主觀上要有出於侮辱民國的不法意圖；憲法保障人民言論、講學、著作及出版自由，即表意自由，國家應給予最大限度的保障。