調侃韓國住戶「棒子」挨告 法官認貶抑處拘役30日

2019-09-19 18:12 聯合報 記者 聯合報 記者 邵心杰 ╱即時報導



「某些棒子國民是不作弊就贏不了了是嗎」謝姓男子與同棟大樓韓國籍李姓住戶糾紛而挨告，獲不起訴處分，他在住戶LINE群組張貼不起訴處分書外，調侃李「棒子怎麼脫群了？還是告人告輸了覺得沒臉見人勒」，指控李沒作弊輸掉官司，自覺沒臉見人才退出群組，且數度以「棒子」等文字侮辱李，台南地院認已有貶抑之意，認謝犯散布文字誹謗罪，處拘役30日，可上訴。

院方審理時，謝表示，因為大家都知道韓國人在很多國際賽事都有作弊的情形，所以這只是要調侃李提告的案件，最後得到不起訴處分，是開玩笑的意思。法官反問，李得到「不起訴處分」是否是靠作弊得來的？「沒有」謝說，因為李是韓國人，所以藉此調侃。

法官問，為什麼沒有就事論事，而是攻擊李國籍？謝說，李在社區裡面做出很多騷擾鄰居、擾亂鄰居、威脅鄰居的事情，李都只是對社區做出不友善的事情，所以基於這些理由才做出調侃。

台南地院認為，謝在內文中多次用以形容李的詞語「棒子」，乃是針對韓國人的一種蔑稱，如同稱呼奴隸、賤民與罪犯，與支那中國、日本鬼子，美國黑鬼、印度阿三等類似，均屬針對李國籍的不雅代稱；另「紙老虎」、「鴕鳥」等也指只會虛張聲勢、或遇事逃避的形容詞，已明顯帶有貶抑、鄙視、輕蔑的意味，足使李的名譽及人格受到負面評價判斷，應已構成侮辱。