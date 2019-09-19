勤美創辦人何明憲侵占7千萬資產 最高法院撤銷發回更審

2019-09-19 18:01 聯合報 記者 聯合報 記者 林孟潔 ╱即時報導



勤美集團創辦人何明憲被控在擔任董事長期間，在台中大廣三、金典不良債權交易案中，侵占勤美公司的從屬公司的款項達7000萬餘元，台南高分院更一審去年初依違反證交法侵占罪判刑4年6月，並沒收犯罪所得；另勁林爭青資產管理公司負責人凃錦樹被判3年8月徒刑，最高法院今天撤銷原判決，發回更審。

最高法院認為，原判決認定何明憲等2人侵占資產，但未使公司為不合營業常規的不利益交易，兩者犯罪事實和罪名不完全一致，另起訴書和原判決認定的犯罪事實不同，且是否成立原判決認定的罪名，相關法律適用有所爭議，導致何等2人和辯護人難以充分辯護，有礙訴訟防禦權和辯護權的行使。

最高法院指出，原判決也為詳加調查釐清，也沒有說明理由，就認定交易符合營業常規，而採有利何等2人的認定，有調查未盡之處等，今撤銷原判決，發回更審。

更一審判決指出，何明憲當時是勤美公司董事長兼總理經，也是日華投資公司負責人、日華資產公司董事，而凃錦樹是勁林爭青資產管理公負責人，2人以平分勞務報酬的方式，在大廣三不良債權交易時，侵占日華公司資產3509萬餘元，另在「金典不良債權」交易案，侵占日華資產共計3500萬元，2人被依違反證交法侵占罪各判刑4年6月、3年8月徒刑。