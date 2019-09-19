騎士摔溝滿身傷卻自行返家 警方追查酒測0.74判無罪

2019-09-19 17:49 聯合報 記者 聯合報 記者 林敬家 ╱即時報導



彰化縣張姓男子去年7月間深夜騎機車跌落到路旁水溝，機車卡在水溝內，他身上多處挫傷、骨折，卻自行返回住處，員警清晨循線追查到張男家中，將他送醫治療，並在醫院驗得酒測值0.75，被以公共危險罪嫌起訴，張男辯稱，跌落水溝是因為蟲子飛進眼裡，但因沒錢就醫才返家喝高粱解痛，彰化地院認為，事發3小時才酒測，難證明張男是在肇事前飲酒，判張男無罪。

判決書指出，張男（35歲）去年7月25日晚間10點半騎機車行經竹塘鄉道路跌到水溝，頭部與臉部撕裂傷、還有肋骨骨折等，傷勢不輕，他自行爬出後，留下機車返家，警方接獲報案，凌晨1點左右尋獲已返家入睡的張男，發現他身體多處受傷，將他送往二林基督教醫院救治，員警也到醫院酒測，測出酒測值每公升達0.74毫克，被依法提起公訴。

張男否認酒駕，辯稱是蟲子飛進眼睛，煞車不及才跌進水溝，因沒錢又覺得醫院遙遠，自行返家後喝下家中高粱酒解痛，警方對他酒測才有酒精反應。張男同居人也表示，張男返家時身上沒酒味，但看他渾身傷拿酒解痛就去休息，她還出門幫他找機車。

但檢方依警方到張男家中密錄器拍得的畫面，未見高粱酒瓶，且第一時間酒測時張男也沒向警方解釋是在家中飲酒所致，仍依公共危險罪嫌起訴。