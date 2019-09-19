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華山分屍案二審 死者家屬斥責凶嫌敢做不敢當

2019-09-19 17:47中央社 台北19日電

華山草原分屍案凶嫌陳伯謙一審遭判死刑，經上訴，二審高院今天首次開庭，仍將罪責推給不明男子ERIC，被害人父母妹妹斥責陳男是「人渣，敢做不敢當，浪費社會及司法資源」。

一審法院判決指出，陳伯謙去年6月間性侵酒醉昏睡高姓女子，再以手勒死女方，進行分屍，另將高女包包內的現金花用殆盡；陳伯謙偵查中坦承殺人、竊盜、損壞及遺棄屍體犯行，但否認性侵。審理時又翻供否認殺人，辯稱是一位英文名字叫ERIC的台灣男子殺害，他只是被威脅而幫忙分屍及棄屍。

不過，一審法院調查後認為陳男說法均不可採，依強制性交而故意殺害被害人罪，處死刑，褫奪公權終身；竊盜罪，有期徒刑10月；遺棄屍體罪，有期徒刑4年6月。應執行死刑，褫奪公權終身。

案件經上訴，由二審台灣高等法院今天開庭，不公開審理。被害人父親庭後受訪指出，他和妻子及女兒進法庭前看到陳男，情緒激動，怒斥「惡魔、人渣」，後來因妻子同庭看見陳男會受不了，請求法官啟用溫馨室獲准，改以視訊方式，讓他們可以了解庭內狀況。

被害人父親指出，陳男仍將罪責推給不明男子ERIC，但照陳男所說，2名男子一起分屍女兒長達7小時，陳男卻不知ERIC的聯繫方式，實在不可思議，陳男根本是敢做不敢當，以不存在的人來拖延時間，浪費社會及司法資源。

分屍案棄屍死刑

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