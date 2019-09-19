台南維冠大樓倒塌 民事賠償50億喬不攏

2019-09-19 15:41 聯合報 記者 聯合報 記者 邵心杰 ╱即時報導



台南維冠金龍大樓3年前因南台大地震倒塌，造成115人死亡，建商林明輝等5人被認定偷工減料，二審各依業務過失致死罪判5年徒刑，林放棄上訴已入監服刑，其餘4名被告不服上訴，最高法院2月駁回上訴定讞，法扶基金會所提附帶民事賠償50億多元，今天開庭，兩造律師團喬不攏，台南地院決定12月19日再開辯論庭。

建商林明輝、維冠設計部經理洪仙汗、建築師張魁寶、鄭進貴、結構技師鄭東旭5人被認定偷工減料，各依業務過失致死罪判滿5年徒刑，刑事判決定讞後，民事部分包括消基會團體訴訟求償25億、法扶基金會刑事附帶民事賠償50億多元，累計超過75億元。

台南地院今天開庭審理法扶所提刑事附帶民事賠償案，原告由法扶派出7名律師團，被告張魁寶、鄭東旭等則由3律師到庭。被告律師逐一點出精神慰撫金過高、房屋、裝潢、家庭生活及扶養費等未舉證，並建請院方可參酌依消基會團體訴訟案。

此語一出，法扶律師團認團體訴訟另案進行中，質疑被告代理人有拖延訴訟之嫌。被告律師認為，市府向維冠住戶收購那塊土地，價值比公告現值高，消基會團體訴訟案可為此案的參考。在被告律師堅持下，院方雖認原告律師團遭突襲，聲請消基會團體訴訟閱卷案外，也將向市府函詢價購維冠土地及相關決策過程等細節。