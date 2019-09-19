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第17號「塔巴」颱風生成！北台偶會降雨顯著

男子颱風天把妻趕出門 還在女兒面前狂甩妻巴掌

2019-09-19 15:22聯合報 記者蔡翼謙╱即時報導

汪姓男子與妻子感情不睦，去年硬將妻子趕出家門，還在兩女兒面前扯她頭髮，甩她巴掌，妻子忍不住報警，士林地檢署依傷害罪將汪男起訴。士林地院認為，兩人設籍同一住處，有民法明定同居義務，但汪男不但要將妻子趕出門，還放任自身情緒毆妻，判他徒刑4月，得易科罰金12萬，可上訴。

起訴書指出，汪男去年7月與妻子小芳（化名）發生口角，要小芳離家但她不肯，汪男竟將小芳硬拉到大門外，還不斷甩小芳巴掌，小芳痛苦倒地掙扎，頸部、上唇、臉頰及肩膀有多處挫傷瘀青。

小芳控訴，當時是提醒汪男「女兒在要穿褲子，這給她什麼觀念，注意一下你的行為」，講完後走出客廳，汪男就衝出來扯自己的頭髮，不斷甩自己巴掌，眼鏡也被打掉，硬把自己拉到門外。

小芳說，大女兒當時站在門外喊救命，小女兒試圖拿手機報警但未成功，汪男還將小女兒拉回房內，瞬間關門、鎖門，直到自己報警，員警到場後，才順利將女兒接走，當天還是颱風天。

到場處理的員警出庭證稱，當天確實看到小芳衣服多處破裂，身上還 有擦傷。

小芳還說，汪男稱自己要唸碩士班，需要空間寫論文，自己便帶著孩子在娘家及住家兩邊跑，試圖給汪男空間，但汪男仍不滿足，每隔兩個禮拜就找機會吵架。

汪男訊時坦承將小芳拉出門外，但否認有傷害犯行，辯稱家中正在裝潢，小芳趁自己煮飯時侵入家中，自己是將小芳抱出去，並非打出去，過程中小芳還亂踢自己。

法官調查，兩人雖正在洽談離婚，但兩人婚後都設籍在淡水住處，有民法明定的同居義務，汪男不能要求小芳離家。

法官勘驗小芳驗傷單等證據，認為汪男已是成年人，卻放任自身情緒使用暴力，情緒管理及自我克制能力不足，又否認犯行也未與小芳和解，判他有期徒刑4月，可易科罰金12萬元。

汪姓男子去年要將妻子及2女兒趕出家門，竟硬將妻子拉出門外，過程中扯她頭髮，賞她巴...
汪姓男子去年要將妻子及2女兒趕出家門，竟硬將妻子拉出門外，過程中扯她頭髮，賞她巴掌，事經妻子提告，汪男被士林地院判刑4月，得易科罰金12萬，可上訴。報系資料照
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