留給死者最後尊嚴 埔鹽鄉慈善團體捐「大體帷幕」

2019-09-19 13:56 聯合報 記者 聯合報 記者 林敬家 ╱即時報導



警方處理死亡交通事故，常以白布覆蓋遺體進行現場蒐證，大體被放置在戶外曝曬，路過的民眾看了心驚，也影響交通，彰化埔鹽鄉5個慈善會今天籌募4萬多元善款添購6個「大體帷幕」，提供轄內6個派出所使用，希望讓死者能有尊嚴。

埔鹽鄉長許文萍說，先前彰水路上發生大小車碰撞事故，駕駛當場死亡，死狀讓附近居民看了相當害怕，晚上睡不著覺，殯葬業者建議下，認為有必要添購事故處理現場帷幕供處理第一現場的轄區派出所使用，降低警方和民眾心理壓力。

目前「大體帷幕」並非每個縣市都廣泛使用，溪湖分局長楊贊鈞說，警方處理刑案或意外案件碰到無法送醫的遺體，因需蒐證及等待葬儀社人員前來處理，有時被擱置在外風吹日曬，家屬看到心疼，路過的民眾也觀感不佳，目前分局僅兩頂大體帷幕，在善心人士捐贈下，埔鹽、埔東、溪湖、媽厝、舊館、埔心等派出所都能分的一頂，有助警方替死者保有最後尊嚴。