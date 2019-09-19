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留給死者最後尊嚴 埔鹽鄉慈善團體捐「大體帷幕」

2019-09-19 13:56聯合報 記者林敬家╱即時報導

警方處理死亡交通事故，常以白布覆蓋遺體進行現場蒐證，大體被放置在戶外曝曬，路過的民眾看了心驚，也影響交通，彰化埔鹽鄉5個慈善會今天籌募4萬多元善款添購6個「大體帷幕」，提供轄內6個派出所使用，希望讓死者能有尊嚴。

埔鹽鄉長許文萍說，先前彰水路上發生大小車碰撞事故，駕駛當場死亡，死狀讓附近居民看了相當害怕，晚上睡不著覺，殯葬業者建議下，認為有必要添購事故處理現場帷幕供處理第一現場的轄區派出所使用，降低警方和民眾心理壓力。

目前「大體帷幕」並非每個縣市都廣泛使用，溪湖分局長楊贊鈞說，警方處理刑案或意外案件碰到無法送醫的遺體，因需蒐證及等待葬儀社人員前來處理，有時被擱置在外風吹日曬，家屬看到心疼，路過的民眾也觀感不佳，目前分局僅兩頂大體帷幕，在善心人士捐贈下，埔鹽、埔東、溪湖、媽厝、舊館、埔心等派出所都能分的一頂，有助警方替死者保有最後尊嚴。

目前事故處理現場帷幕種類多，這次由玄元帝爺功德會、花金泉、彰化縣奉安慈善會、永馨慈善會籌募的添購的帷幕每頂價格約7000多元，高約1公尺，考量結構穩固、方形棚頂掀蓋設計方便採證，但立體帷幕為組合式，現場仍耗費人力時間組裝。

大體帷幕高約1公尺，替死者遮風擋雨。記者林敬家／攝影
大體帷幕高約1公尺，替死者遮風擋雨。記者林敬家／攝影
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善心人士捐贈大體帷幕，希望由警方留給死這最後尊嚴。記者林敬家／攝影
善心人士捐贈大體帷幕，希望由警方留給死這最後尊嚴。記者林敬家／攝影
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玄元帝爺功德會、花金泉、彰化縣奉安慈善會、永馨慈善會等籌募4萬多元善款，捐贈轄區...
玄元帝爺功德會、花金泉、彰化縣奉安慈善會、永馨慈善會等籌募4萬多元善款，捐贈轄區派出所大體帷幕。記者林敬家／攝影
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組裝式大體帷幕將在刑案或事故現場派上用場。記者林敬家／攝影
組裝式大體帷幕將在刑案或事故現場派上用場。記者林敬家／攝影
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