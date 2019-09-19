確定入獄！檢察官收賄護航溫泉汙泥廠 今判關10年定讞

2019-09-19 12:47 聯合報 記者 聯合報 記者 林孟潔 ╱即時報導



新竹地檢署前檢察官詹昭書收受賄賂護航溫泉、汙泥廠業者，一審獲判無罪，但高院二審、更一審、更二審均依違反貪汙治罪條例利用職務機會詐取財物罪判10年徒刑，褫奪公權6年，沒收73萬餘元不法所得。最高法院今駁回上訴定讞，並通知檢方啟動防逃機制。

詹昭書2009年擔任新竹地檢署國土保育專組檢察官兼組長時，祐春汙泥廠因臭味四溢，湖口鄉長張春鳳、縣議員吳淑君、村長吳文清率人圍廠抗議；何姓汙泥廠負責人找張姓溫泉業者商討，他們認為如主導圍廠案的4人遭起訴，應可解決危機，向詹求助、尋求解套。詹因喜愛重型機車，張因是同好而結識。

檢方起訴，詹昭書花費1100萬買新房，需不少喬遷費，詹利用張、何不了解地檢署內勤受理申告的分案模式，謊稱只要他在地檢署值內勤時按鈴申告，即可由他主導法辦張春鳳等4人，藉此索賄。何開出100萬元支票給張當公關費，張為求早日解決圍廠案，先替詹支付13萬多元家具費，又花60多萬元幫詹買新車。張在詹最後一次取款時，錄影自保，最後汙泥廠案沒有起訴，張和何發現詹從未主導偵辦此案，才發現上當。

檢方獲報搜索調查後起訴，而新竹地院一審認為罪證不足判無罪；詹昭書否認犯行，曾訴苦「我只是顆棋子」，並批評廉政官、檢察官的筆錄記載和錄音檔有出入，有利他的說詞都「刪除」了。案經上訴，二審、更一審、更二審均依貪汙罪判詹昭書10年徒刑，褫奪公權6年，沒收73萬犯罪所得。