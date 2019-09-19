故意駕車斜切踩剎車減速 機場接送司機判賠6萬

2019-09-19 12:07 聯合報 記者 聯合報 記者 白錫鏗 ╱即時報導



從事機場接送客人的陳姓司機，去年駕車時不滿前方「阿祥」駕車突然減速，即尾隨對方的車，駛至「阿祥」前方踩煞車、突減速、斜切，或按喇叭、閃大燈，或用腳踹對方車，致「阿祥」心生畏懼，二審依強制罪將陳姓司機判刑2月，民事部分判陳賠「阿祥」6萬元，不得上訴。

判決書指出，陳男於去年1月28日晚間，駕駛公司的租賃小客車，接送客人，行經國道一號高速公路南向豐原至台中路段，因不滿前方由「阿祥」所駕駛的自小客車突減速，影響其行車，即一路尾隨「阿祥」的車至中市南屯區環中路。

陳男駕車尾隨過程中，或以將車輛行駛在「阿祥」車輛前方突減速、踩煞車，或尾隨於後按喇叭、閃大燈，甚且在中市南屯區環中路上哈漁碼頭前，將車輛斜切阻擋在「阿祥」車輛前方，使對方車輛無法繼續行進後，隨即下車走至「阿祥」車輛旁，以腳踹「阿祥」車輛駕駛座車門，並要求「阿祥」下車理論。

經「阿祥」提起刑事告訴，二審依強制罪將陳男判刑2月定讞。「阿祥」並以陳男妨害他駕車於道路正常行駛之權利，造成他心生恐懼，於路上行駛後車逼近時，均焦慮萬分，擔心被攔車攻擊，噩夢難眠，影響作息、工作甚鉅，請求損害賠償。

陳男辯稱，案發當天他已下班，本件糾紛與公司無關。並稱本件行車糾紛是對方先無故挑釁所引起，「阿祥」也有過失。