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女子飯店內使用烤箱遭男員工闖入 業者慘賠上萬元

2019-09-19 12:00聯合報 記者王敏旭╱即時報導

新北消保官與其他單位前往健身中心、旅館稽查，內容大致合格，仍有部分為「需注意」。...
新北消保官與其他單位前往健身中心、旅館稽查，內容大致合格，仍有部分為「需注意」。圖／新北法制局提供
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新北一名年近50歲的單身女子，日前到外縣市旅館使用烤箱，未料疑男員工以為早上7點沒人就闖入，事後女子向消保官申訴，最後業者慘賠上萬元，新北消保官也前往新北健身中心、旅館進行聯合稽查，其中3家連鎖健身中心的反偷拍措施仍需注意。

單身女子指出，在旅館使用烤箱時發現有男員工進入，不過雙方進行調解時，男員工則表示在進入前就被其他員工阻止，不過雙方經調解後，業者仍賠償數萬元，彌補女子的損失。

新北消保官廖珮伶說，消費者前往健身中心或觀光飯店從事健身、休閒運動後，往往有更衣、淋浴的需要，為了確保安全無虞，與其他單位前往稽查，內容大致合格，仍有部分為「需注意」。

稽查結果指出，飯店游泳池或三溫暖附設更衣室、淋浴間，現場都有工作人員控管進出，但健身中心因多樓層營業，服務櫃檯多設置在1樓入口處，更衣、淋浴則在其他樓層，服務人員難以第一時間服務，另也沒有反偷拍措施。

廖珮伶表示，已要求業者加強巡查，並設置緊急求助鈴或於適當地點裝設監視器設備，才能及時掌握各樓層消費者使用設備或空間安全。

另在設備查核方面，因建築法尚未規定私人建築鋪設地磚的防滑係數，廖珮伶說，健身中心與觀光飯店的淋浴間地磚多為粗糙面，也使用防滑地磚，但部分溫泉三溫暖業者淋浴空間較光滑，赤腳走有滑倒疑慮，也請業者多注意。

新北法制局長黃怡騰說，民眾使用更衣室或淋浴間，曾發生滑倒受傷或非工作人員闖入偷窺案例，因此消保官針對相關空間設置地點是否恰當、設備是否定期維修、是否設置安全措施、性騷擾防治法等項目進行把關。

新北消保官與其他單位前往健身中心、旅館稽查，內容大致合格，仍有部分為「需注意」。...
新北消保官與其他單位前往健身中心、旅館稽查，內容大致合格，仍有部分為「需注意」。圖／新北法制局提供
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新北消保官與其他單位前往健身中心、旅館稽查，內容大致合格，仍有部分為「需注意」。...
新北消保官與其他單位前往健身中心、旅館稽查，內容大致合格，仍有部分為「需注意」。圖／新北法制局提供
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健身新北消保官

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