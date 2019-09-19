詐賣未上市股吸金百億元 北檢追加起訴鄒春香等7人

2019-09-19 11:30 聯合報 記者 聯合報 記者 賴佩璇 ╱即時報導



寶德資訊負責人曾昭榮以圈購誠品書店、台灣大車隊等未上市、櫃股票為利誘，僱用業務員騙過上千名被害人投資，非法吸金121億元，曾昭榮偵查中逃亡遭通緝。法院依違反銀行法將姚柏丞等10名共犯判刑，另查出知名股市炒手鄒勝的胞妹鄒春香等7人涉案，依職權告發，台北地檢署今追加起訴。

曾昭榮早年即假藉通報股市明牌，以美女業務員吸金兩度被法辦，後來另起爐灶，對外宣稱可向承銷商提前圈購誠品書店、台灣大車隊股票。檢調再辦吸金案，命令凍結有關帳戶，扣得犯罪集團贓款4億4621萬元，在陳効亮家中查扣現金1100萬元，在曾昭榮家中查扣現金60萬元。

判決指出，曾男在2011年7月間以「寶德資訊公司」、「曾昭榮」、「姚柏丞」、「雙盈行銷實業公司」等名義，宣稱可精準通報股市名牌，招攬投資人入會吸金。

業務陳効亮等人對外招攬不特定投資人圈購未上市櫃股票，與客戶約定「投資報酬為3個月可回收8%到10%獲利並歸還本金」、「實際報酬比例及年利率約在40%到60%」，詐騙投資客出錢。3年間總計吸金118億多元，被害人高達3000人次。

曾男被逮後獲100萬元交保，但他隨即棄保逃亡，台北地院將負責幫他招攬業務的被告陳効亮判刑12年、梁柱11年9月、姚柏丞11年6月、馮一塵11年、蘇雅玲9年、林夢珍8年、杜嘉珊5年、劉人鳳4年6月等。

案經上訴，高院認為其中4名被告擔任集團行政助理，月薪僅2萬多元，並非核心幹部，將這4人各緩刑各3年到4年，須支付公庫15萬元到20萬元，其餘6名被告因是集團核心成員，仍維持北院判決，判處8年到12年不等刑期，並宣告沒收查扣的4.4億餘元贓款。

法院另查出鄒春香、鄒官羽在2013年4月12日之前擔任非法吸金業務組織實際負責人， 依職權告發由北檢偵查。檢方調查，鄒春香、鄒官羽等人在2011年至2013年間，藉由「宅急便」、「雙盈行銷實業公司」、「寶德資訊公司」對外招攬不特定投資人圈購未上市櫃股票，還向民眾保證獲利模式，吸金達100億元，今違反銀行法追加起訴鄒女等7人。