「補助大港開唱我驕傲」 高市前文化局長怒告邱于軒

2019-09-19 11:27 聯合報 記者 聯合報 記者 賴郁薇 ╱即時報導



高雄市議員邱于軒昨大動作召開記者會，指出大港開唱連年獲文化局補助，且補助金額逾千萬元，質疑文化局違反採購法，獨厚大港開唱。時任文化局長的尹立今上午赴高雄地檢署，嚴正駁斥瀆職圖利，強調大港開唱對有意發展流行音樂文化的高雄而言很重要，所有補助均遵循法源，反控邱于軒惡意貶損，按鈴申告妨害名譽。

尹立強調，當時就任、核定補助時，根本不認識大港開唱主辦單位「日出音樂公司」任何一員，也未曾與日出音樂出資者、即現任立委林昶佐見面，補助無關友好。再者，文化局與日出音樂所簽訂「補助契約」，契約寫道，「乙方補助經費涉及採購事項者，乙方應依政府採購法及相關法令規定辦理。」依採購法規定，政府補助達1/2者，才須按採購法辦理採購，大港開唱所獲補助並未逾半。

「補助不分藍綠」，尹立自認在擔任文化局長期間，也補助數千萬讓眷村以住代護、明華園天字團與日字團，及各影視、文資發展，「補助業務就是文化局日常」，當初也是考量高雄流行音樂文化中心將落成，文化局要推動流行音樂市場、培養觀眾群、並建立城市文化品牌，才會核發大港開唱補助。

尹立直說，補助大港開唱「我很驕傲」，且文化局投入補助的那兩年，讓大港開唱活動參與人數達一年6、7萬人高峰，已然成為全台最大型城市音樂祭，「大港開暢對高雄很重要」，相關藝文補助也都遵循法源，「補助明華園、雲門舞集都是同一套法源」，駁斥圖利、瀆職等情事。