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「補助大港開唱我驕傲」 高市前文化局長怒告邱于軒

2019-09-19 11:27聯合報 記者賴郁薇╱即時報導

高雄市議員邱于軒昨大動作召開記者會，指出大港開唱連年獲文化局補助，且補助金額逾千萬元，質疑文化局違反採購法，獨厚大港開唱。時任文化局長的尹立今上午赴高雄地檢署，嚴正駁斥瀆職圖利，強調大港開唱對有意發展流行音樂文化的高雄而言很重要，所有補助均遵循法源，反控邱于軒惡意貶損，按鈴申告妨害名譽

尹立強調，當時就任、核定補助時，根本不認識大港開唱主辦單位「日出音樂公司」任何一員，也未曾與日出音樂出資者、即現任立委林昶佐見面，補助無關友好。再者，文化局與日出音樂所簽訂「補助契約」，契約寫道，「乙方補助經費涉及採購事項者，乙方應依政府採購法及相關法令規定辦理。」依採購法規定，政府補助達1/2者，才須按採購法辦理採購，大港開唱所獲補助並未逾半。

「補助不分藍綠」，尹立自認在擔任文化局長期間，也補助數千萬讓眷村以住代護、明華園天字團與日字團，及各影視、文資發展，「補助業務就是文化局日常」，當初也是考量高雄流行音樂文化中心將落成，文化局要推動流行音樂市場、培養觀眾群、並建立城市文化品牌，才會核發大港開唱補助。

尹立直說，補助大港開唱「我很驕傲」，且文化局投入補助的那兩年，讓大港開唱活動參與人數達一年6、7萬人高峰，已然成為全台最大型城市音樂祭，「大港開暢對高雄很重要」，相關藝文補助也都遵循法源，「補助明華園、雲門舞集都是同一套法源」，駁斥圖利、瀆職等情事。

尹立今在律師孫少輔陪同下，赴高雄地檢署按鈴申告邱于軒妨害名譽。尹表示，邱議員先惡意曲解法令，在新聞稿、網站、記者會上都刻意用違反採購法、失職、瀆職、甚至圖利友好廠商等字眼，這些內容在在指控他違法，已造成嚴重人格貶抑。

高雄市政府前文化局長尹立不滿遭現任市議員邱于軒指控圖利大港開唱，今赴高雄地檢署按...
高雄市政府前文化局長尹立不滿遭現任市議員邱于軒指控圖利大港開唱，今赴高雄地檢署按鈴申告。記者賴郁薇／攝影
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大港開唱妨害名譽

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