狠男為離婚徒手勒死空姐妻 殺人罪判15年

2019-09-19 11:14 聯合報 記者 聯合報 記者 曾健祐 ╱即時報導



桃園詹姓男子不滿在長榮航空擔任事務長的簡姓妻子要離婚，今年1月6號大吵後徒手勒死對方，還打給朋友說「幫我處理後事」揚言輕生，檢方4月偵結依殺人罪嫌起訴他，法院7月31日辯結時，簡的家屬痛斥「好好一條命就這樣沒了，完全無法原諒他」；桃園地院今依家暴殺人罪判詹有期徒刑15年。

簡女的家屬今天有來聽判，審判長梁志偉向家屬表示，犯殺人罪依法有3種結果，分別為死刑、無期徒刑及有期徒刑。本次審酌詹男一切情狀，雖認無判處死刑、無期徒刑程度，仍量處他有期徒刑最高的15年。他也說，你們身受的痛苦我們也知道，也感同身受，如家屬難以接受可依法上訴。

本案7月31日開庭時，簡女家屬表示意見時淚訴稱，好好1條命就這樣沒了，至今無法原諒詹，他們夫妻雖有金錢糾紛，但錢再賺就有了，不管詹再怎麼懺悔都挽回不了1條生命，盼法院量處適當之刑。

檢方起訴指出，詹（55歲）原經營眼鏡行，歇業後常借酒澆愁甚至對妻子惡言相向，簡女曾和他約法三章，更白紙黑字明訂要他不可言語動作脅迫、飲酒過量，還要補助家庭開銷，若詹不能做到雙方就能無條件離婚。

當天詹酒後又因離婚問題和簡女大吵，一氣之下竟在客廳用左手臂扣住妻子勒死她，事後打給朋友稱「幫我處理後事」，警方到場見詹拿牛排刀割傷左手腕流血並揚言自我了解；檢方訊時，詹坦承一度想和老婆共赴黃泉，企圖朝加工自殺罪中，謀為同死作抗辯，但檢方不採信依殺人罪起訴。

詹的律師表示，詹、簡夫妻20多年，詹把財務交給妻子負責，也很尊重太太，是到近期失業在家喝酒一時失控才下手，且詹從勒住非正面攻擊，與一般意圖致人於死不同，動手後也留在現場，並打電話給朋友案情才曝光。