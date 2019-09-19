馬來西亞男來台架設DMT 供詐團向台灣民眾詐財

2019-09-19 10:57 聯合報 記者 聯合報 記者 白錫鏗 ╱即時報導



馬來西亞男子吳勝凱受詐團指示，6月間搭機來台投宿飯店、民宿，架設數位式移動節費器（DMT）連結網際網路，再由大陸詐團成員透過跨境發話，以DMT為中繼站轉接電話，涉嫌向台灣民眾鄭婦、李男各詐財5萬元，台中地檢署今天依加重詐欺罪將吳勝凱起訴。

吳勝凱坦承將DMT設備連結網際網路，但否認詐欺犯行，辯稱「我不知道該機器設備的功能，我沒有詐欺他人」。檢察官不採信，予以起訴。

起訴書指出，馬來西亞男子吳勝凱（21歲），與臉書暱稱「杰樂米」、微信軟體暱稱「筱」、易信軟體暱稱「夏威夷」之人，由「杰樂米」提供「筱」的微信帳號、及「夏威夷」的易信帳號給吳。

再由「夏威夷」聯給吳勝凱於6月27日，自馬來西亞入境台灣，並入住台中市北海大飯店；同月28日晚間，「筱」指示不詳人在北海大飯店附近公園，交付吳2萬元報酬、及數位式移動節費器（DMT）1組。

吳勝凱再於30日，將DMT攜帶至中市西屯區逢甲商圈某民宿住宿，在住宿房間內將DMT設備插電連結網際網路後，由大陸地區詐團成員透過跨境電話，以DMT設備為中繼站轉接電話，撥打詐騙電話給台灣地區人民，以「猜猜我是誰」方式詐財。

詐團成員於7月2日中午，以DMT設備打電話給鄭姓婦人，佯為其友人需要借款，向鄭婦詐財5萬元。同日下午，吳勝凱再將DMT設備帶至儷金商旅投宿，再將DMT設備插電連接網路，由詐團成員打電話給李男，佯稱其堂哥需要借款，也詐得5萬元。