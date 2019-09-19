罵F奶女模辛尤里「蕩婦婊子」 她拘役60日定讞

2019-09-19 10:30 聯合報 記者 聯合報 記者 王宏舜 ╱即時報導



F奶性感女模、網紅辛尤里（本名辛宜儒）獨自撫養女兒，常在臉書分享性感生活照，卻遭女子陳佳君在臉書po文指會「勾引男人」、「實在搞不懂，她怎麼做一個單親小孩的母親」，連整形前的照片也被陳女貼上網，辛女提告妨害名譽。台北地院依公然侮辱3罪判陳女拘役60日，得易科罰金；陳女上訴，高等法院今駁回定讞。

陳佳君因喜歡黃姓男子，不滿辛尤里與黃過從甚密，前年11、12月間在個人臉書頁面、爆廢公社二館、爆料公社寫下「蕩婦婊子」、「怎麼不去拍A片，那麼喜歡露」、「到處勾引男人，實在搞不懂，她怎麼做一個單親小孩的母親！」等字句，辛女發現後，向台北市警大安分局報案。

辛尤里指控，陳女還在臉書社團指她「整個人塑膠的也不知道在囂張什麼」、「她過去多破，現在多破」、「她連心都超級雙面」等，另認為陳女利用在醫美診所擔任櫃檯人員職務，私自盜取診所拍攝她整型前的照片，再公開放上網路，涉妨害名譽、個資法和妨害秘密等罪。

陳佳君不否認寫下這些字句，但辯稱爆廢公社二館、爆料公社都不是公開社團，且她講的是事實，不是公然侮辱。陳女也辯解沒利用工作機會盜取辛尤里整型前的照片，聲稱「照片是我去Google找到的」。

陳女北院開庭時，不時側坐、插畫、托腮，還發出「嗯哼、嗯哼」的聲響干擾法庭秩序，當著法官的面摔卷證，又說「法律給妳們玩就好了」、「我能有什麼意見呢」，最後陳述時更說，「我罵人是事實」、「講的也是事實」，又補上一句「人破就是破」。辛尤里表示，陳女與她過去念大學的前黃姓男友認識，「但不知他們關係是什麼？」，她強調自己不是陳女指控的那種人。

北院認定爆廢公社二館社團成員約卅餘萬人，爆料公社成員高達2百多萬人，加入的人都可以看到內容，符合「公然」要件。北院認為，陳佳君當時年約25歲、智識正常，卻用「Bitch 」等詞彙罵人，開庭時又說「我罵人是事實」，公然侮辱罪行明確，判拘役60日。

高院認為陳女上訴無理由，一審3犯行合併執行拘役60日合理，駁回她上訴。