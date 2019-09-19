假借投資塔位吸金詐財 連被害人棺材本也不放過

2019-09-19 10:17 聯合報 記者 聯合報 記者 黃宣翰 ╱即時報導



台南市歸仁警分局和刑事警察局偵查第八大隊第五隊等單位，查獲高雄市某生前契約陳姓經理和陳姓員工等4嫌，涉嫌假借投資納骨塔位吸金、詐財，1年多來不法所得逾1千萬元，並追回30萬元，全案經檢察官偵訊後，依違反詐欺、銀行法等罪嫌，將陳姓經理和員工2人向法院聲押獲准，梁及楊姓員工，各以15萬元、5萬元交保。

警方查出，陳姓男經理（44歲）、陳姓（37歲）、楊姓（50歲）和梁姓（46歲）男員工4人，1年多來以塔位仲介名義，向8名被害人謊稱，可代為出售靈骨塔位，代要加購骨灰罈較好一起出售。或是向被害人佯稱投資靈骨塔位獲利豐厚，被害人信以為真，有的拿出畢生積蓄，甚至棺材本投資。

今年3月，歸仁警分局查獲另一個詐騙集團涉嫌以同樣手法行騙，經媒體報導後，有被害人家屬發現家人遭詐騙法，報警法辦，經過近7個月追查，昨天前往高雄市苓雅區某生前契約公司及陳經理4人住處搜索，查扣相關證物，楊等坦承涉案，從事吸金、詐欺取財。